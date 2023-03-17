https://ria.ru/20230317/programma-1858527193.html

В России хотят создать программу наставничества для студентов колледжей

В России хотят создать программу наставничества для студентов колледжей - РИА Новости, 17.03.2023

В России хотят создать программу наставничества для студентов колледжей

Минпросвещения России совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей хотят создать совместную программу наставничества для студентов колледжей, РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:19

2023-03-17T11:19

2023-03-17T11:20

год педагога и наставника

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минпросвещения России совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей хотят создать совместную программу наставничества для студентов колледжей, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "Этот год объявлен президентом страны Годом педагога и наставника, в этой связи мы предлагаем вместе с вами, Российским союзом промышленников и предпринимателей, создать программу наставничества, чтобы у студентов колледжей были наставники с производства", - сказал Кравцов, его слова приводит пресс-служба министерства. Он отметил, что такая программа позволит дополнительно усилить практико-ориентированность и подготовить кадры под конкретные запросы работодателя. Также, говоря о развитии системы среднего профессионального образования в России, министр напомнил, что в 2023 году состоятся два чемпионата профессионального мастерства, во время их проведения будет использован весь лучший опыт чемпионатного движения в сфере СПО в России.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование