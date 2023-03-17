https://ria.ru/20230317/primakov-1858723024.html

Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям

Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 17.03.2023

Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:00

2023-03-17T22:00

2023-03-17T22:00

политика

россия

евгений примаков

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785729315_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94846e820003335792ef7b42b2dc6f1f.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям...следующие изменения: включить в состав Совета следующих лиц - Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)