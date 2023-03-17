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Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 17.03.2023
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22:00 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/primakov-1858723024.html
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 17.03.2023
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:00
2023-03-17T22:00
политика
россия
евгений примаков
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям...следующие изменения: включить в состав Совета следующих лиц - Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества", - говорится в документе.
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политика, россия, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Политика, Россия, Евгений Примаков, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям

Путин включил Примакова в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям...следующие изменения: включить в состав Совета следующих лиц - Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества", - говорится в документе.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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ПолитикаРоссияЕвгений ПримаковВладимир ПутинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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