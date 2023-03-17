https://ria.ru/20230317/primakov-1858723024.html
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям - РИА Новости, 17.03.2023
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:00
2023-03-17T22:00
2023-03-17T22:00
политика
россия
евгений примаков
владимир путин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям руководителя Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "Внести в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям...следующие изменения: включить в состав Совета следующих лиц - Примаков Евгений Александрович, руководитель Россотрудничества", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230224/moldaviya-1854133716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Политика, Россия, Евгений Примаков, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Путин включил Примакова в Совет по межнациональным отношениям
Путин включил Примакова в состав Совета при президенте по межнациональным отношениям