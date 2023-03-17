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На Украине мужчина получил шесть лет тюрьмы за Telegram-канал о Херсоне - РИА Новости, 17.03.2023
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18:58 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/prigovor-1858694796.html
На Украине мужчина получил шесть лет тюрьмы за Telegram-канал о Херсоне
На Украине мужчина получил шесть лет тюрьмы за Telegram-канал о Херсоне - РИА Новости, 17.03.2023
На Украине мужчина получил шесть лет тюрьмы за Telegram-канал о Херсоне
Жителя украинского Прикарпатья приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества за ведение Telegram-канала о Херсоне, сообщили в украинской... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:58
2023-03-17T18:58
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жителя украинского Прикарпатья приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества за ведение Telegram-канала о Херсоне, сообщили в украинской генпрокуратуре. "К шести годам за решеткой приговорен житель Прикарпатья за поддержку оккупантов. Прокуроры в суде доказали, что житель города Коломыя в апреле 2022 года создал и администрировал Telegram-канал "Херсонская республика", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Сообщается, что осужденный публиковал в Telegram-канале новости о работе российской администрации в Херсоне и области, выдаче паспортов, введении в обиход рубля и других подробностях мирной жизни региона. Пресс-служба генпрокуратуры отдельно указывает, что мужчина вел Telegram-канал на русском языке, а также негативно высказывался о украинских войсках, называя их "преступниками", а украинские власти - "неонацистскими". Мужчину признали виновным в "совершении действий, направленных на захват государственной власти, коллаборационизме, оскорблении чести и достоинства военнослужащих, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Сообщается, что помимо тюремного срока, мужчина приговорен к конфискации имущества. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских вой
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852359870.html
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в мире, херсон, украина, херсонская область , гпу
В мире, Херсон, Украина, Херсонская область , ГПУ
На Украине мужчина получил шесть лет тюрьмы за Telegram-канал о Херсоне

На Украине мужчину приговорили к шести годам тюрьмы за ведение Telegram-канала о Херсоне

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жителя украинского Прикарпатья приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества за ведение Telegram-канала о Херсоне, сообщили в украинской генпрокуратуре.
"К шести годам за решеткой приговорен житель Прикарпатья за поддержку оккупантов. Прокуроры в суде доказали, что житель города Коломыя в апреле 2022 года создал и администрировал Telegram-канал "Херсонская республика", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
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Сообщается, что осужденный публиковал в Telegram-канале новости о работе российской администрации в Херсоне и области, выдаче паспортов, введении в обиход рубля и других подробностях мирной жизни региона. Пресс-служба генпрокуратуры отдельно указывает, что мужчина вел Telegram-канал на русском языке, а также негативно высказывался о украинских войсках, называя их "преступниками", а украинские власти - "неонацистскими".
Мужчину признали виновным в "совершении действий, направленных на захват государственной власти, коллаборационизме, оскорблении чести и достоинства военнослужащих, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Сообщается, что помимо тюремного срока, мужчина приговорен к конфискации имущества.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
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