На Украине мужчина получил шесть лет тюрьмы за Telegram-канал о Херсоне
На Украине мужчину приговорили к шести годам тюрьмы за ведение Telegram-канала о Херсоне
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Жителя украинского Прикарпатья приговорили к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества за ведение Telegram-канала о Херсоне, сообщили в украинской генпрокуратуре.
"К шести годам за решеткой приговорен житель Прикарпатья за поддержку оккупантов. Прокуроры в суде доказали, что житель города Коломыя в апреле 2022 года создал и администрировал Telegram-канал "Херсонская республика", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Сообщается, что осужденный публиковал в Telegram-канале новости о работе российской администрации в Херсоне и области, выдаче паспортов, введении в обиход рубля и других подробностях мирной жизни региона. Пресс-служба генпрокуратуры отдельно указывает, что мужчина вел Telegram-канал на русском языке, а также негативно высказывался о украинских войсках, называя их "преступниками", а украинские власти - "неонацистскими".
Мужчину признали виновным в "совершении действий, направленных на захват государственной власти, коллаборационизме, оскорблении чести и достоинства военнослужащих, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Сообщается, что помимо тюремного срока, мужчина приговорен к конфискации имущества.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских вой