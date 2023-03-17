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Власти Марий Эл рассказали, зачем в регионе вручают повестки - РИА Новости, 17.03.2023
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08:33 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/povestki-1858482685.html
Власти Марий Эл рассказали, зачем в регионе вручают повестки
Власти Марий Эл рассказали, зачем в регионе вручают повестки - РИА Новости, 17.03.2023
Власти Марий Эл рассказали, зачем в регионе вручают повестки
Военкоматы Марий Эл планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T08:33
2023-03-17T08:33
общество
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Военкоматы Марий Эл планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета, сообщает пресс-служба правительства республики. "В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме", - говорится в сообщении. В правительстве региона обсудили организацию плановых военных учебных сборов. Отмечается, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля. "Размещение и все бытовые вопросы будут организованы в соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВС РФ", - подчеркивается в сообщении. Ранее в Пензенской, Воронежской, Липецкой и Ярославской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что выдача гражданам повесток в военкоматы - обычная практика, все данные надо уточнять, ведется постоянная работа. Он подчеркнул, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
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общество, республика марий эл
Общество, Республика Марий Эл
Власти Марий Эл рассказали, зачем в регионе вручают повестки

Военкоматы Марий Эл планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Военкоматы Марий Эл планово рассылают повестки для уточнения данных воинского учета, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме", - говорится в сообщении.
В правительстве региона обсудили организацию плановых военных учебных сборов. Отмечается, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля.
"Размещение и все бытовые вопросы будут организованы в соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВС РФ", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в Пензенской, Воронежской, Липецкой и Ярославской областях сообщили, что повестки жителям вручают для актуализации данных воинского учета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что выдача гражданам повесток в военкоматы - обычная практика, все данные надо уточнять, ведется постоянная работа. Он подчеркнул, что никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
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