https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html

В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов

В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов - РИА Новости, 17.03.2023

В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов

Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:05

2023-03-17T13:05

2023-03-17T14:15

украина

польша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также Песков добавил, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению."В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении <...> этого решения. <...> Думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять (на ход конфликта. — Прим. ред.). Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники", — сказал Песков.Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230317/ukraina-1858374372.html

https://ria.ru/20230317/mig-1858550056.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, польша, в мире, дмитрий песков