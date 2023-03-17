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В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
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13:05 17.03.2023 (обновлено: 14:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/polsha-1858565378.html
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов
Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:05
2023-03-17T14:15
украина
польша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также Песков добавил, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению."В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении &lt;...&gt; этого решения. &lt;...&gt; Думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять (на ход конфликта. — Прим. ред.). Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники", — сказал Песков.Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858374372.html
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украина, польша, в мире, дмитрий песков
Украина, Польша, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов

Представитель Кремля Песков назвал передачу Словакией и Польшей МиГ-29 утилизацией техники

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", — сказал он.

Также Песков добавил, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению.
"В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении <...> этого решения. <...> Думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять (на ход конфликта. — Прим. ред.). Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники", — сказал Песков.
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Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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