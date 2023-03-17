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В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов
Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:05
2023-03-17T13:05
2023-03-17T14:15
украина
польша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Также Песков добавил, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению."В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении <...> этого решения. <...> Думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять (на ход конфликта. — Прим. ред.). Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники", — сказал Песков.Накануне президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. В пятницу правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230317/ukraina-1858374372.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, в мире, дмитрий песков
Украина, Польша, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали планы стран НАТО по поставкам Украине самолетов
Представитель Кремля Песков назвал передачу Словакией и Польшей МиГ-29 утилизацией техники
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Разумеется, поставка этой техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", — сказал он.
Также Песков добавил, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению.
"В данном случае все, что сказано в отношении Польши, можно смело повторить в отношении <...> этого решения. <...> Думаю, что даже можно не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять (на ход конфликта. — Прим. ред.). Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой, ненужной техники", — сказал Песков.
Голландцы решили создать Украине флот. Отдав ей два из пяти тральщиков
Накануне президент Польши Анджей Дуда
сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы
первые четыре истребителя МиГ-29
. В пятницу правительство Словакии
одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии
и других стран.
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине