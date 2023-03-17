https://ria.ru/20230317/polsha-1858536556.html

СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян

СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян - РИА Новости, 17.03.2023

СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян

Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:44

2023-03-17T11:44

2023-03-17T11:47

в мире

польша

россия

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Как утверждает газета, "в шпионскую группу" были завербованы белорусы и украинцы. "Среди задержанных нет россиян. Люди с российским гражданством сразу бросались бы в глаза, наверное, поэтому были завербованы представители других национальностей", - цитирует газета неназванного источника. В четверг белорусские СМИ сообщили о том, что среди задержанных трое граждан Белоруссии. Были названы их фамилии и показаны интервью с их родственниками, которые отрицают причастность задержанных к шпионской деятельности.

https://ria.ru/20230302/polsha-1855403709.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, мариуш каминьский