https://ria.ru/20230317/polsha-1858536556.html
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян
Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:44
2023-03-17T11:44
2023-03-17T11:47
в мире
польша
россия
мариуш каминьский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596051592_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fb8e112909d0db685cd136b35996c28b.jpg
ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Как утверждает газета, "в шпионскую группу" были завербованы белорусы и украинцы. "Среди задержанных нет россиян. Люди с российским гражданством сразу бросались бы в глаза, наверное, поэтому были завербованы представители других национальностей", - цитирует газета неназванного источника. В четверг белорусские СМИ сообщили о том, что среди задержанных трое граждан Белоруссии. Были названы их фамилии и показаны интервью с их родственниками, которые отрицают причастность задержанных к шпионской деятельности.
https://ria.ru/20230302/polsha-1855403709.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596051592_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_9dc1ebc6634b72ca80c80efe3347ab5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, мариуш каминьский
В мире, Польша, Россия, Мариуш Каминьский
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян
Rzeczpospolita: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян