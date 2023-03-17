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СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян - РИА Новости, 17.03.2023
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11:44 17.03.2023 (обновлено: 11:47 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/polsha-1858536556.html
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян
Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:44
2023-03-17T11:47
в мире
польша
россия
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники. Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки. Как утверждает газета, "в шпионскую группу" были завербованы белорусы и украинцы. "Среди задержанных нет россиян. Люди с российским гражданством сразу бросались бы в глаза, наверное, поэтому были завербованы представители других национальностей", - цитирует газета неназванного источника. В четверг белорусские СМИ сообщили о том, что среди задержанных трое граждан Белоруссии. Были названы их фамилии и показаны интервью с их родственниками, которые отрицают причастность задержанных к шпионской деятельности.
https://ria.ru/20230302/polsha-1855403709.html
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в мире, польша, россия, мариуш каминьский
В мире, Польша, Россия, Мариуш Каминьский
СМИ: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян

Rzeczpospolita: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет россиян

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМост через Вислу в Кракове
Мост через Вислу в Кракове - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.
Ранее в Варшаве заявили о задержании девяти иностранцев по обвинению в сотрудничестве с якобы российской разведкой и подготовке диверсий. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский заявил, что "задержанные – это иностранцы из-за восточной границы, в отношении шести из них применен временный арест". Утверждается, что подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию якобы российской разведки.
Как утверждает газета, "в шпионскую группу" были завербованы белорусы и украинцы. "Среди задержанных нет россиян. Люди с российским гражданством сразу бросались бы в глаза, наверное, поэтому были завербованы представители других национальностей", - цитирует газета неназванного источника.
В четверг белорусские СМИ сообщили о том, что среди задержанных трое граждан Белоруссии. Были названы их фамилии и показаны интервью с их родственниками, которые отрицают причастность задержанных к шпионской деятельности.
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку
2 марта, 15:52
 
В миреПольшаРоссияМариуш Каминьский
 
 
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