https://ria.ru/20230317/pogibshie-1858625192.html

В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя

В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 17.03.2023

В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя погибли, 23 пострадали в Донецкой Народной Республике с 10 по16 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:36

2023-03-17T15:36

2023-03-17T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

владимир путин

дарья морозова

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 23 пострадали в Донецкой Народной Республике с 10 по16 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике в указанный период погибли четыре человека. Число пострадавших за указанный период составило 23. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5490 человек, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

донецкая народная республика

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, дарья морозова, вооруженные силы украины