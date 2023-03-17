В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя

Аппарат омбудсмена ДНР Морозовой заявил о четырех погибших и 23 раненых за неделю
Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).
Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).
Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.
Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.
Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.
Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.
При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.
При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.
Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.
Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.
Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.
Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.
Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.
Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.
Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).
Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.
Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.
При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.
Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.
Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.
Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.