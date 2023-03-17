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В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/pogibshie-1858625192.html
В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя
В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 17.03.2023
В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя погибли, 23 пострадали в Донецкой Народной Республике с 10 по16 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:36
2023-03-17T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
владимир путин
дарья морозова
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 23 пострадали в Донецкой Народной Республике с 10 по16 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике в указанный период погибли четыре человека. Число пострадавших за указанный период составило 23. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5490 человек, в том числе 128 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, дарья морозова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Владимир Путин, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины
В ДНР за неделю при обстрелах погибли четыре мирных жителя

Аппарат омбудсмена ДНР Морозовой заявил о четырех погибших и 23 раненых за неделю

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли, 23 пострадали в Донецкой Народной Республике с 10 по16 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике в указанный период погибли четыре человека. Число пострадавших за указанный период составило 23.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 5490 человек, в том числе 128 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

Женщина держит на руках кота, пострадавшего в результате обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

Сотрудники Следственного комитета России работают на месте обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

Последствия обстрела Волновахи

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 8

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияВладимир ПутинДарья МорозоваВооруженные силы Украины
 
 
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