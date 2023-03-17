https://ria.ru/20230317/poezd-1858554005.html

Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США

Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США - РИА Новости, 17.03.2023

Поезд сошел с рельсов в индейской резервации в США

Поезд сошел с рельсов на территории индейской резервации в американском штате Вашингтон, в результате происшествия несколько тысяч литров дизельного топлива из... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:29

2023-03-17T12:29

2023-03-17T15:24

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов на территории индейской резервации в американском штате Вашингтон, в результате происшествия несколько тысяч литров дизельного топлива из двигателей вытекло наружу, сообщило управление по экологии штата. Как сообщает местный телеканал Fox13, крушение произошло в четверг утром возле города Анакортес, когда шесть пустых вагонов поезда BNSF сошли с рельсов. Дизельное топливо из одного из двигателей вытекло наружу. "Корпорация по экологии и ликвидации разливов принимают меры в связи со сходом поезда BNSF на территории индейской резервации Суиномиш", - сообщается на странице управления Twitter. Изначально ведомство сообщило о разливе порядка 5 тысяч галлонов (19 тысяч литров) дизеля, однако позже уточнило, что речь идет о 2,5 тысячах галлонов (9,5 тысячи литров). Отмечается, что большая часть дизельного топлива вытекла на землю. По данным управления, погибших в результате ЧП нет. На месте аварии ведутся работы по ликвидации последствий. Местные власти расследуют причины произошедшего. Ранее сообщалось о крушении поезда в штате Аризона в среду вечером недалеко от населенного пункта Топок в округе Мохаве. Изначально СМИ сообщили о том, что сошедший с рельсов поезд перевозил "опасные материалы". Однако по словам представителя BNSF Лены Кент, состав перевозил кукурузный сироп. В начале февраля США потрясла другая железнодорожная авария. Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html

https://ria.ru/20230314/poezda-1857788392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), сша, аризона