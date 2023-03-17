https://ria.ru/20230317/podzhog-1858543161.html

Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек

Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек - РИА Новости, 17.03.2023

Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек

Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:00

2023-03-17T12:00

2023-03-17T12:07

происшествия

дмитров

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России. "Следственным отделом по Дмитрову … 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества", - говорится в релизе. В результате поджога, по уточненным данным, пять человек попали в больницу (до этого сообщалось о четырех). Судя по релизу, на допросе обвиняемый "дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах и мотиве преступления". Детали, однако, официально не раскрываются. Психическое здоровье слесаря планируется оценить в ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы. В пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте поджигателя.

https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html

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дмитров

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитров, россия, следственный комитет россии (ск рф)