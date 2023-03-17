Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 17.03.2023 (обновлено: 12:07 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/podzhog-1858543161.html
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек - РИА Новости, 17.03.2023
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек
Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:07
происшествия
дмитров
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России. "Следственным отделом по Дмитрову … 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества", - говорится в релизе. В результате поджога, по уточненным данным, пять человек попали в больницу (до этого сообщалось о четырех). Судя по релизу, на допросе обвиняемый "дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах и мотиве преступления". Детали, однако, официально не раскрываются. Психическое здоровье слесаря планируется оценить в ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы. В пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте поджигателя.
https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html
https://ria.ru/20230317/podzhog-1858541324.html
дмитров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дмитров, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дмитров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек

Слесарь из Дмитрова сознался, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России.
"Следственным отделом по Дмитрову … 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества", - говорится в релизе.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Во Владивостоке срочнику дали семь лет лишения свободы за поджог военкомата
3 марта, 09:45
В результате поджога, по уточненным данным, пять человек попали в больницу (до этого сообщалось о четырех). Судя по релизу, на допросе обвиняемый "дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах и мотиве преступления". Детали, однако, официально не раскрываются.
Психическое здоровье слесаря планируется оценить в ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы. В пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте поджигателя.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Бастрыкин проконтролирует дело о подмосковном слесаре-поджигателе
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияДмитровРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала