https://ria.ru/20230317/podzhog-1858543161.html
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек - РИА Новости, 17.03.2023
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек
Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:07
происшествия
дмитров
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале регионального главка СК России. "Следственным отделом по Дмитрову … 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества", - говорится в релизе. В результате поджога, по уточненным данным, пять человек попали в больницу (до этого сообщалось о четырех). Судя по релизу, на допросе обвиняемый "дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах и мотиве преступления". Детали, однако, официально не раскрываются. Психическое здоровье слесаря планируется оценить в ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы. В пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте поджигателя.
https://ria.ru/20230303/podzhog-1855533582.html
https://ria.ru/20230317/podzhog-1858541324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дмитров, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подмосковный слесарь сознался в поджоге, в котором обгорели пять человек
Слесарь из Дмитрова сознался, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Слесарь из подмосковного Дмитрова сознался в том, что из-за увольнения поджег офис, где обгорели пять человек, сообщается в телеграм-канале
регионального главка СК России.
"Следственным отделом по Дмитрову … 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества", - говорится в релизе.
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В результате поджога, по уточненным данным, пять человек попали в больницу (до этого сообщалось о четырех). Судя по релизу, на допросе обвиняемый "дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах и мотиве преступления". Детали, однако, официально не раскрываются.
Психическое здоровье слесаря планируется оценить в ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы. В пятницу следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте поджигателя.
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