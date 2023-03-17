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В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/plen-1858599232.html
В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих
В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих - РИА Новости, 17.03.2023
В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих
Около 30 военных возвращаются в Донецкую народную республику после недавнего обмена из украинского плена, еще 10 в настоящее время проходят лечение в другом... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:29
2023-03-17T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
дарья морозова
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Около 30 военных возвращаются в Донецкую народную республику после недавнего обмена из украинского плена, еще 10 в настоящее время проходят лечение в другом регионе РФ, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. "Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Это бойцы из числа тех, кто стал участником обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта", - написала Морозова в своем телеграм-канале. Она отметила, что еще 10 военнослужащих проходят лечение в одном из субъектов России, пока им нельзя пользоваться транспортом. "Еще 10 наших военнослужащих из этой группы пока останутся в одном из субъектов России. Из украинских застенок они вернулись в тяжелом состоянии здоровья, поэтому не подлежат транспортировке. Сейчас о них заботятся российские медики. Как только ребята окрепнут, заберем их домой", - подчеркнула омбудсмен.
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россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о возвращении из украинского плена 29 военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Около 30 военных возвращаются в Донецкую народную республику после недавнего обмена из украинского плена, еще 10 в настоящее время проходят лечение в другом регионе РФ, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих.
"Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Это бойцы из числа тех, кто стал участником обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта", - написала Морозова в своем телеграм-канале. Она отметила, что еще 10 военнослужащих проходят лечение в одном из субъектов России, пока им нельзя пользоваться транспортом.
"Еще 10 наших военнослужащих из этой группы пока останутся в одном из субъектов России. Из украинских застенок они вернулись в тяжелом состоянии здоровья, поэтому не подлежат транспортировке. Сейчас о них заботятся российские медики. Как только ребята окрепнут, заберем их домой", - подчеркнула омбудсмен.
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Вчера, 11:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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