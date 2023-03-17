https://ria.ru/20230317/plen-1858599232.html

В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих

В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих - РИА Новости, 17.03.2023

В ДНР возвращаются из плена 29 военнослужащих

Около 30 военных возвращаются в Донецкую народную республику после недавнего обмена из украинского плена, еще 10 в настоящее время проходят лечение в другом... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:29

2023-03-17T14:29

2023-03-17T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

дарья морозова

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg

ДОНЕЦК, 17 мар – РИА Новости. Около 30 военных возвращаются в Донецкую народную республику после недавнего обмена из украинского плена, еще 10 в настоящее время проходят лечение в другом регионе РФ, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. Министерство обороны РФ 7 марта сообщило, что из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих. "Возвращаем домой еще 29 защитников ДНР, освобожденных из украинского плена. Это бойцы из числа тех, кто стал участником обмена между Российской Федерацией и Украиной 7 марта", - написала Морозова в своем телеграм-канале. Она отметила, что еще 10 военнослужащих проходят лечение в одном из субъектов России, пока им нельзя пользоваться транспортом. "Еще 10 наших военнослужащих из этой группы пока останутся в одном из субъектов России. Из украинских застенок они вернулись в тяжелом состоянии здоровья, поэтому не подлежат транспортировке. Сейчас о них заботятся российские медики. Как только ребята окрепнут, заберем их домой", - подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20230317/plen-1858527006.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, дарья морозова, украина, ситуация в днр и лнр