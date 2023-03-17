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Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России

Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России - РИА Новости, 17.03.2023

Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России

Соединенные Штаты намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России, пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:30

2023-03-17T12:30

2023-03-17T17:40

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России, пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский."Грузия сейчас осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе. В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России", — говорится в материале.Страны, пытающиеся избежать участия в конфликте между Западом и Россией, платят за это высокую цену, так как сталкиваются с непредвиденными проблемами, Грузия — самый свежий тому пример, утверждает обозреватель.По его мнению, Соединенные Штаты стоят за недавними массовыми протестами, произошедшими после того, как правительство Грузии намеревалось принять закон об иностранных агентах в СМИ. Пискорский также указал на лицемерие Запада, поскольку подобные законы есть в США, а в скором времени могут появиться и в самой Европе.Журналист считает, что цель Вашингтона — вызвать беспорядки в стране ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать регион, соседствующий с Россией.После принятия в первом чтении парламентом Грузии законопроекта об иностранных агентах 7 марта в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге законопроект был отозван.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230314/mid-1857725423.html

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в мире, грузия, россия, сша