Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России
Myśl Polska: США воспользуются Грузией ради разжигания конфликтов на южных рубежах России
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России, пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.
"Грузия сейчас осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе. В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России", — говорится в материале.
Страны, пытающиеся избежать участия в конфликте между Западом и Россией, платят за это высокую цену, так как сталкиваются с непредвиденными проблемами, Грузия — самый свежий тому пример, утверждает обозреватель.
По его мнению, Соединенные Штаты стоят за недавними массовыми протестами, произошедшими после того, как правительство Грузии намеревалось принять закон об иностранных агентах в СМИ. Пискорский также указал на лицемерие Запада, поскольку подобные законы есть в США, а в скором времени могут появиться и в самой Европе.
Журналист считает, что цель Вашингтона — вызвать беспорядки в стране ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать регион, соседствующий с Россией.
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"Одно можно сказать наверняка: вокруг России вспыхнут новые пожары. Их поджигателям судьбы народов, сгорающих в этом огне, совершенно безразличны", — подытожил Пискорский.
После принятия в первом чтении парламентом Грузии законопроекта об иностранных агентах 7 марта в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге законопроект был отозван.
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