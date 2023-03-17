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Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России - РИА Новости, 17.03.2023
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12:30 17.03.2023 (обновлено: 17:40 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/plany-1858554168.html
Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России
Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России - РИА Новости, 17.03.2023
Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России
Соединенные Штаты намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России, пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:30
2023-03-17T17:40
в мире
грузия
россия
сша
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России, пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский."Грузия сейчас осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе. В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России", — говорится в материале.Страны, пытающиеся избежать участия в конфликте между Западом и Россией, платят за это высокую цену, так как сталкиваются с непредвиденными проблемами, Грузия — самый свежий тому пример, утверждает обозреватель.По его мнению, Соединенные Штаты стоят за недавними массовыми протестами, произошедшими после того, как правительство Грузии намеревалось принять закон об иностранных агентах в СМИ. Пискорский также указал на лицемерие Запада, поскольку подобные законы есть в США, а в скором времени могут появиться и в самой Европе.Журналист считает, что цель Вашингтона — вызвать беспорядки в стране ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать регион, соседствующий с Россией.После принятия в первом чтении парламентом Грузии законопроекта об иностранных агентах 7 марта в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге законопроект был отозван.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230314/mid-1857725423.html
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в мире, грузия, россия, сша
В мире, Грузия, Россия, США
Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России

Myśl Polska: США воспользуются Грузией ради разжигания конфликтов на южных рубежах России

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста в Тбилиси
Участник акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены использовать Грузию как инструмент для разжигания конфликтов к югу от России, пишет обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.
"Грузия сейчас осталась единственным плацдармом Вашингтона на Кавказе. В планах американских неоконсерваторов Грузии отведена роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России", — говорится в материале.
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Страны, пытающиеся избежать участия в конфликте между Западом и Россией, платят за это высокую цену, так как сталкиваются с непредвиденными проблемами, Грузия — самый свежий тому пример, утверждает обозреватель.
По его мнению, Соединенные Штаты стоят за недавними массовыми протестами, произошедшими после того, как правительство Грузии намеревалось принять закон об иностранных агентах в СМИ. Пискорский также указал на лицемерие Запада, поскольку подобные законы есть в США, а в скором времени могут появиться и в самой Европе.
Журналист считает, что цель Вашингтона — вызвать беспорядки в стране ради изменений в правительстве, а также дестабилизировать регион, соседствующий с Россией.
«

"Одно можно сказать наверняка: вокруг России вспыхнут новые пожары. Их поджигателям судьбы народов, сгорающих в этом огне, совершенно безразличны", — подытожил Пискорский.

После принятия в первом чтении парламентом Грузии законопроекта об иностранных агентах 7 марта в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. В итоге законопроект был отозван.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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