https://ria.ru/20230317/perevody-1858637737.html
ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов
ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов - РИА Новости, 17.03.2023
ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов
ЦБ по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен составлять 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:18
2023-03-17T16:18
2023-03-17T18:03
экономика
эльвира набиуллина
николай журавлев
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ЦБ по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен составлять 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор понимает позицию некоторых финорганизаций, которые выступают против такого размера лимита.В декабре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физлиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что инициатива направлена на пресечение возможности создания финогранизациями заградительных условий для свободного перемещения денег.
https://ria.ru/20230317/spros-1858619550.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, николай журавлев, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Николай Журавлев, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов
ЦБ России не поддерживает снижение лимита бесплатных переводов между своими счетами