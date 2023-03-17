https://ria.ru/20230317/perevody-1858637737.html

ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов

ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов - РИА Новости, 17.03.2023

ЦБ выступил за сохранение лимита бесплатных переводов

ЦБ по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен составлять 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:18

2023-03-17T16:18

2023-03-17T18:03

экономика

эльвира набиуллина

николай журавлев

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ЦБ по-прежнему считает, что бесплатный лимит по переводам между своими счетами в разных банках должен составлять 1,4 миллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что регулятор понимает позицию некоторых финорганизаций, которые выступают против такого размера лимита.В декабре 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физлиц между своими счетами в разных банках на сумму до 1,4 миллиона рублей. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что инициатива направлена на пресечение возможности создания финогранизациями заградительных условий для свободного перемещения денег.

https://ria.ru/20230317/spros-1858619550.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, эльвира набиуллина, николай журавлев, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф