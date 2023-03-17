https://ria.ru/20230317/parizh-1858694050.html
Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки
Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки - РИА Новости, 17.03.2023
Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки
Более 10 тысяч тонн отходов скопились на улицах французской столицы в пятницу на 13 день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы, сообщило издание РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:56
2023-03-17T18:56
2023-03-17T18:56
в мире
париж
франция
протесты
мусор
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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Более 10 тысяч тонн отходов скопились на улицах французской столицы в пятницу на 13 день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы, сообщило издание Figaro со ссылкой на мэрию Парижа. В свою очередь префектура Парижа предупредила, что "скопление отходов, в особенности пищевых, представляет санитарные риски для населения, а также служит распространению крыс, переносящих различные заболевания". Забастовка мусорщиков началась 7 марта и должна была продлиться неделю, однако профсоюзы объявили о продлении акции протеста вплоть до 20 марта. Власти Франции потребовали, чтобы мэр Парижа Анн Идальго распорядилась насильно возвращать сотрудников государственных уборочных компаний к работе. Однако мэр-социалист заявила, что "правительство требует от местных властей решить проблему, которую само же создало", и отказалась выполнять требование. Префект Парижа Лоран Нуньес накануне распорядился вернуть порядка 400 уборщиков мусора к работе, однако отходы накапливаются быстрее, чем их успевают вывозить. Три мусоросжигательных завода на границах города – в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулено и в Сент-Уэн – все еще не работают. Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн силой провела закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотумы недоверия правительству, которые будут рассмотрены в Нацсобрании в понедельник. Если они не будут поддержаны большинством голосов, закон будет считаться принятым.
https://ria.ru/20230317/vosstanie-1858687604.html
https://ria.ru/20230317/katastrofa-1858494110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, протесты, мусор
В мире, Париж, Франция, Протесты, Мусор
Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки
Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа на 13 день забастовки уборщиков
ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости.
Более 10 тысяч тонн отходов скопились на улицах французской столицы в пятницу на 13 день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы, сообщило издание Figaro
со ссылкой на мэрию Парижа.
«
"Символический рубеж в 10 тысяч тонн мусора, разбросанных по тротуарам Парижа, был пройдён в пятницу днем", - сообщило СМИ.
В свою очередь префектура Парижа предупредила, что "скопление отходов, в особенности пищевых, представляет санитарные риски для населения, а также служит распространению крыс, переносящих различные заболевания".
Забастовка мусорщиков началась 7 марта и должна была продлиться неделю, однако профсоюзы объявили о продлении акции протеста вплоть до 20 марта.
Власти Франции
потребовали, чтобы мэр Парижа Анн Идальго
распорядилась насильно возвращать сотрудников государственных уборочных компаний к работе. Однако мэр-социалист заявила, что "правительство требует от местных властей решить проблему, которую само же создало", и отказалась выполнять требование.
Французы пригрозили правительству народным восстанием
Префект Парижа Лоран Нуньес накануне распорядился вернуть порядка 400 уборщиков мусора к работе, однако отходы накапливаются быстрее, чем их успевают вывозить.
Три мусоросжигательных завода на границах города – в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулено и в Сент-Уэн – все еще не работают.
Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн
силой провела закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотумы недоверия правительству, которые будут рассмотрены в Нацсобрании в понедельник. Если они не будут поддержаны большинством голосов, закон будет считаться принятым.
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