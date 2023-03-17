https://ria.ru/20230317/parizh-1858694050.html

Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки

Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки - РИА Новости, 17.03.2023

Более десяти тысяч тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки

Более 10 тысяч тонн отходов скопились на улицах французской столицы в пятницу на 13 день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы, сообщило издание РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:56

2023-03-17T18:56

2023-03-17T18:56

в мире

париж

франция

протесты

мусор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858567747_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e15f1b243f514c41679497f1d5df6f31.jpg

ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Более 10 тысяч тонн отходов скопились на улицах французской столицы в пятницу на 13 день забастовки уборщиков мусора против пенсионной реформы, сообщило издание Figaro со ссылкой на мэрию Парижа. В свою очередь префектура Парижа предупредила, что "скопление отходов, в особенности пищевых, представляет санитарные риски для населения, а также служит распространению крыс, переносящих различные заболевания". Забастовка мусорщиков началась 7 марта и должна была продлиться неделю, однако профсоюзы объявили о продлении акции протеста вплоть до 20 марта. Власти Франции потребовали, чтобы мэр Парижа Анн Идальго распорядилась насильно возвращать сотрудников государственных уборочных компаний к работе. Однако мэр-социалист заявила, что "правительство требует от местных властей решить проблему, которую само же создало", и отказалась выполнять требование. Префект Парижа Лоран Нуньес накануне распорядился вернуть порядка 400 уборщиков мусора к работе, однако отходы накапливаются быстрее, чем их успевают вывозить. Три мусоросжигательных завода на границах города – в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулено и в Сент-Уэн – все еще не работают. Накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн силой провела закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте. Оппозиционные партии выдвинули вотумы недоверия правительству, которые будут рассмотрены в Нацсобрании в понедельник. Если они не будут поддержаны большинством голосов, закон будет считаться принятым.

https://ria.ru/20230317/vosstanie-1858687604.html

https://ria.ru/20230317/katastrofa-1858494110.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, париж, франция, протесты, мусор