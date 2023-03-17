https://ria.ru/20230317/palestina-1858550658.html

Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос

Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос - РИА Новости, 17.03.2023

Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос

Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и Иззатом Ришкой палестинский вопрос и меры по преодолению... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:16

2023-03-17T12:16

2023-03-17T12:16

в мире

палестина

россия

михаил богданов

хамас

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и Иззатом Ришкой палестинский вопрос и меры по преодолению разногласий между палестинскими политическими силами. Ведомство отметило, что в ходе беседы стороны уделили внимание складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, при этом Россия подтвердила позицию в решении палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности. В начале февраля в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах. В октябре 2022 года основные палестинские движения и организации, включая ФАТХ и ХАМАС, провели серию консультаций в Алжире, по итогам которых была принята "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", подразумевающая проведение выборов президента Палестины, а также новых составов Палестинского Национального и Палестинского Законодательного советов в течение года с момента публикации. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, палестина, россия, михаил богданов, хамас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)