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Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос - РИА Новости, 17.03.2023
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12:16 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/palestina-1858550658.html
Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос
Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос - РИА Новости, 17.03.2023
Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос
Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и Иззатом Ришкой палестинский вопрос и меры по преодолению... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:16
2023-03-17T12:16
в мире
палестина
россия
михаил богданов
хамас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и Иззатом Ришкой палестинский вопрос и меры по преодолению разногласий между палестинскими политическими силами. Ведомство отметило, что в ходе беседы стороны уделили внимание складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, при этом Россия подтвердила позицию в решении палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности. В начале февраля в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах. В октябре 2022 года основные палестинские движения и организации, включая ФАТХ и ХАМАС, провели серию консультаций в Алжире, по итогам которых была принята "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", подразумевающая проведение выборов президента Палестины, а также новых составов Палестинского Национального и Палестинского Законодательного советов в течение года с момента публикации. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
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в мире, палестина, россия, михаил богданов, хамас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Палестина, Россия, Михаил Богданов, Хамас, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос

Замглавы МИД Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС палестинский вопрос

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и Иззатом Ришкой палестинский вопрос и меры по преодолению разногласий между палестинскими политическими силами.
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"При рассмотрении проблематики восстановления палестинского национального единства с российской стороны была выражена готовность и впредь оказывать содействие преодолению разногласий и сближению позиций ведущих палестинских политических сил и движений на платформе Организации освобождения Палестины", - говорится в заявлении МИД РФ.
Ведомство отметило, что в ходе беседы стороны уделили внимание складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, при этом Россия подтвердила позицию в решении палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности.
В начале февраля в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах.
В октябре 2022 года основные палестинские движения и организации, включая ФАТХ и ХАМАС, провели серию консультаций в Алжире, по итогам которых была принята "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", подразумевающая проведение выборов президента Палестины, а также новых составов Палестинского Национального и Палестинского Законодательного советов в течение года с момента публикации.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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В миреПалестинаРоссияМихаил БогдановХамасМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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