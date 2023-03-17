Замглавы МИД обсудил с делегацией ХАМАС палестинский вопрос
Замглавы МИД Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС палестинский вопрос
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с членами политбюро движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и Иззатом Ришкой палестинский вопрос и меры по преодолению разногласий между палестинскими политическими силами.
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"При рассмотрении проблематики восстановления палестинского национального единства с российской стороны была выражена готовность и впредь оказывать содействие преодолению разногласий и сближению позиций ведущих палестинских политических сил и движений на платформе Организации освобождения Палестины", - говорится в заявлении МИД РФ.
Ведомство отметило, что в ходе беседы стороны уделили внимание складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, при этом Россия подтвердила позицию в решении палестинской проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности.
В начале февраля в интервью РИА Новости глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сообщил, что власти Палестины начали подготовку к межпалестинской встрече по национальному примирению в городе Рамаллах.
В октябре 2022 года основные палестинские движения и организации, включая ФАТХ и ХАМАС, провели серию консультаций в Алжире, по итогам которых была принята "Алжирская декларация о палестинском национальном единстве", подразумевающая проведение выборов президента Палестины, а также новых составов Палестинского Национального и Палестинского Законодательного советов в течение года с момента публикации.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.