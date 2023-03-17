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Жителям Днепропетровской области дали десять дней на сдачу выданного оружия

Жителям Днепропетровской области дали десять дней на сдачу выданного оружия - РИА Новости, 17.03.2023

Жителям Днепропетровской области дали десять дней на сдачу выданного оружия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что дает жителям региона десять дней для сдачи огнестрельного оружия, выданного им в РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:56

2023-03-17T16:56

2023-03-17T16:57

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что дает жителям региона десять дней для сдачи огнестрельного оружия, выданного им в прошлом году для защиты и участия в боевых действиях. По его данным, к настоящему моменту на руках у жителей Днепропетровска остается около 500 единиц стрелкового оружия. "Десять дней на добровольную сдачу огнестрельного оружия гражданскими лицами, которым оно выдавалось в первые дни полномасштабного вторжения, прошли вчера. Я корректно дождался предоставленного гражданам срока. Подводим итоги: 500 единиц оружия – остается у гражданского населения", - написал Лысак в своем Telegram-канале. По его словам, на территории города Днепропетровск ранее было роздано 2000 единиц стрелкового оружия местному населению. Чиновник подчеркнул, что все лица, выдававшие оружие, установлены, как и те, кто до сих пор его не сдал. "Даю последний срок – еще 10 дней на добровольную сдачу стрелкового оружия. Дальше - только ответственность в соответствии с действующим законодательством", - добавил он. Как сообщал ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко, в стране необходимо легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853763946.html

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853195683.html

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в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область, вадим денисенко