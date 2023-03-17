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Львова-Белова прокомментировала выдачу МУС ордера на ее "арест"
Львова-Белова прокомментировала выдачу МУС ордера на ее "арест" - РИА Новости, 17.03.2023
Львова-Белова прокомментировала выдачу МУС ордера на ее "арест"
Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова оценила выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:12
2023-03-17T19:12
2023-03-17T19:15
международный уголовный суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова оценила выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и готова работать дальше."Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно что же будет дальше. А мы продолжаем работать", - сообщила журналистам Львова-Белова.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
https://ria.ru/20230317/arest-1858698074.html
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международный уголовный суд, в мире, россия, украина, япония, владимир путин, мария львова-белова
Международный уголовный суд, В мире, Россия, Украина, Япония, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Львова-Белова прокомментировала выдачу МУС ордера на ее "арест"
Львова-Белова об ордере МУС на арест: здорово, что в мире оценили работу по помощи детям