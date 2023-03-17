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Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому - РИА Новости, 17.03.2023
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19:02 17.03.2023 (обновлено: 19:17 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/order-1858696740.html
Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому
Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому - РИА Новости, 17.03.2023
Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому
Ордера МУС на арест нужно выписывать Владимиру Зеленскому, "его шайке и их западным покровителям", они реальные военные преступники, сообщил глава думского... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T19:02
2023-03-17T19:17
международный уголовный суд
россия
гаага
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
владимир зеленский
лдпр
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Ордера МУС на арест нужно выписывать Владимиру Зеленскому, "его шайке и их западным покровителям", они реальные военные преступники, сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой."Ордера МУС на арест нужно выписывать Зеленскому, его шайке и их западным покровителям. Они реальные военные преступники", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.По его словам, решение МУС - юридически ничтожно для российской стороны, это "пшик", рассчитанный на пропагандистский эффект на Западе."Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на Россию, поскольку наша страна отказалась ратифицировать Римский статут. И в Гааге прекрасно это известно… Махровые двойные стандарты, полная политизация и дискредитация МУС. Подобные обвинения просто чудовищны, они не подпадают даже под определение "абсурд". Детскому омбудсмену и российским властям удалось спасти огромное количество детей, многие из которых потеряли кров, родителей или были ранены во время обстрелов со стороны украинских неонацистов. А теперь у них есть будущее в своей стране, в России", - также написал Слуцкий.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
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международный уголовный суд, россия, гаага, в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владимир зеленский, лдпр
Международный уголовный суд, Россия, Гаага, В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЛДПР
Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому

Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому и его западным покровителям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Ордера МУС на арест нужно выписывать Владимиру Зеленскому, "его шайке и их западным покровителям", они реальные военные преступники, сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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"Ордера МУС на арест нужно выписывать Зеленскому, его шайке и их западным покровителям. Они реальные военные преступники", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По его словам, решение МУС - юридически ничтожно для российской стороны, это "пшик", рассчитанный на пропагандистский эффект на Западе.
"Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на Россию, поскольку наша страна отказалась ратифицировать Римский статут. И в Гааге прекрасно это известно… Махровые двойные стандарты, полная политизация и дискредитация МУС. Подобные обвинения просто чудовищны, они не подпадают даже под определение "абсурд". Детскому омбудсмену и российским властям удалось спасти огромное количество детей, многие из которых потеряли кров, родителей или были ранены во время обстрелов со стороны украинских неонацистов. А теперь у них есть будущее в своей стране, в России", - также написал Слуцкий.
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Международный уголовный судРоссияГаагаВ миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинВладимир ЗеленскийЛДПР
 
 
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