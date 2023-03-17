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Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому

Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому - РИА Новости, 17.03.2023

Слуцкий призвал выписать ордер МУС на арест Зеленскому

Ордера МУС на арест нужно выписывать Владимиру Зеленскому, "его шайке и их западным покровителям", они реальные военные преступники, сообщил глава думского... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T19:02

2023-03-17T19:02

2023-03-17T19:17

международный уголовный суд

россия

гаага

в мире

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

владимир зеленский

лдпр

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Ордера МУС на арест нужно выписывать Владимиру Зеленскому, "его шайке и их западным покровителям", они реальные военные преступники, сообщил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой."Ордера МУС на арест нужно выписывать Зеленскому, его шайке и их западным покровителям. Они реальные военные преступники", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.По его словам, решение МУС - юридически ничтожно для российской стороны, это "пшик", рассчитанный на пропагандистский эффект на Западе."Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на Россию, поскольку наша страна отказалась ратифицировать Римский статут. И в Гааге прекрасно это известно… Махровые двойные стандарты, полная политизация и дискредитация МУС. Подобные обвинения просто чудовищны, они не подпадают даже под определение "абсурд". Детскому омбудсмену и российским властям удалось спасти огромное количество детей, многие из которых потеряли кров, родителей или были ранены во время обстрелов со стороны украинских неонацистов. А теперь у них есть будущее в своей стране, в России", - также написал Слуцкий.

https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html

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международный уголовный суд, россия, гаага, в мире, леонид слуцкий (политик), владимир путин, владимир зеленский, лдпр