https://ria.ru/20230317/oon-1858560339.html

Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре

Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 17.03.2023

Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T12:51

2023-03-17T12:51

2023-03-17T12:52

религия

россия

украина

северная македония

татьяна москалькова

сергей лавров

православная церковь украины (пцу)

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". "Подобное решение представляет собой ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания... Обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая Генассамблеей ООН в 1981 году, гласит, что свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858275730.html

https://ria.ru/20230317/kiev-1858550423.html

россия

украина

северная македония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, северная македония, татьяна москалькова, сергей лавров, православная церковь украины (пцу), генеральная ассамблея оон, оон, в мире