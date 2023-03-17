Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре
Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение".
"Подобное решение представляет собой ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания... Обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая Генассамблеей ООН в 1981 году, гласит, что свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека.
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"Это право всеобщее, оно одинаково принадлежит всем людям везде, вне зависимости от того, кто они, где живут", - привела Москалькова и подчеркнула, что киевский режим в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение принципами Всеобщей Декларации прав человека и других международных правозащитных документов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.