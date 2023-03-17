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Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 17.03.2023
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Религия
 
12:51 17.03.2023 (обновлено: 12:52 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/oon-1858560339.html
Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре
Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 17.03.2023
Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:51
2023-03-17T12:52
религия
россия
украина
северная македония
татьяна москалькова
сергей лавров
православная церковь украины (пцу)
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". "Подобное решение представляет собой ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания... Обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая Генассамблеей ООН в 1981 году, гласит, что свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230316/lavra-1858275730.html
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россия, украина, северная македония, татьяна москалькова, сергей лавров, православная церковь украины (пцу), генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Религия, Россия, Украина, Северная Македония, Татьяна Москалькова, Сергей Лавров, Православная церковь Украины (ПЦУ), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Москалькова обратилась в УВКПЧ ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре

Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по ситуации в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре
16 марта, 13:08
"Подобное решение представляет собой ущемление прав граждан на свободу совести и вероисповедания... Обращаюсь к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой, в рамках своего мандата, содействовать предотвращению очередной беззаконной акции украинской власти", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, принятая Генассамблеей ООН в 1981 году, гласит, что свобода религии или убеждений — одно из фундаментальных, основных прав каждого человека.
«
"Это право всеобщее, оно одинаково принадлежит всем людям везде, вне зависимости от того, кто они, где живут", - привела Москалькова и подчеркнула, что киевский режим в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение принципами Всеобщей Декларации прав человека и других международных правозащитных документов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник направил письма генсеку ООН Антониу Гутеррешу и главе МИД Северной Македонии Буяру Османи, как действующему председателю ОБСЕ, в которых привлек внимание к нарушениям прав православных верующих на Украине и призвал их повлиять на Киев, чтобы не допустить насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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Вчера, 12:16
 
РелигияРоссияУкраинаСеверная МакедонияТатьяна МоскальковаСергей ЛавровПравославная церковь Украины (ПЦУ)Генеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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