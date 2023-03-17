Рейтинг@Mail.ru
Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 17.03.2023 (обновлено: 00:44 18.03.2023)
https://ria.ru/20230317/ombudsmen-1858731195.html
Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН
Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН - РИА Новости, 18.03.2023
Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН
СБ ООН не разрешил омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-17T23:17
2023-03-18T00:44
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
россия
оон
линда томас-гринфилд
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143964/45/1439644544_0:0:2116:1191_1920x0_80_0_0_1545027266e662bb83e4a2a649eafab3.jpg
ООН, 17 мар – РИА Новости. СБ ООН не разрешил омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании ДНР, а значит, и изменении границ Украины.В ходе процедурного голосования за участие Морозовой проголосовали лишь четыре страны: Россия, Китай и Бразилия, Гана.Против были восемь стран: США, Британия, Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор.Воздержались ОАЭ, Габон и Мозамбик.Для принятия положительного решения требовалось 9 голосов за.
https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html
донецкая народная республика
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143964/45/1439644544_0:0:2116:1587_1920x0_80_0_0_758f7baf7c5c7bb54fdc15f81ca9758d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, россия, оон, линда томас-гринфилд, сша
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Россия, ООН, Линда Томас-Гринфилд, США
Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН

Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР Морозовой в Совбезе ООН

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 мар – РИА Новости. СБ ООН не разрешил омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании ДНР, а значит, и изменении границ Украины.
В ходе процедурного голосования за участие Морозовой проголосовали лишь четыре страны: Россия, Китай и Бразилия, Гана.
Против были восемь стран: США, Британия, Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор.
Воздержались ОАЭ, Габон и Мозамбик.
Для принятия положительного решения требовалось 9 голосов за.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Глава МИД Украины захотел исключить Россию из Совбеза ООН
26 декабря 2022, 11:49
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваРоссияООНЛинда Томас-ГринфилдСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала