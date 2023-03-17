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Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН

Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН - РИА Новости, 18.03.2023

Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН

СБ ООН не разрешил омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-17T23:17

2023-03-17T23:17

2023-03-18T00:44

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ООН, 17 мар – РИА Новости. СБ ООН не разрешил омбудсмену ДНР Дарье Морозовой выступить на заседании по гуманитарной ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Россия попросила дать ей выступить в качестве докладчика на заседании, созванном западными странами. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести процедурное голосование в Совбезе, чтобы решить, давать ли Морозовой слово. Американская постпред выступила против ее выступления, так как, по ее словам, это могло бы свидетельствовать о косвенном признании ДНР, а значит, и изменении границ Украины.В ходе процедурного голосования за участие Морозовой проголосовали лишь четыре страны: Россия, Китай и Бразилия, Гана.Против были восемь стран: США, Британия, Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор.Воздержались ОАЭ, Габон и Мозамбик.Для принятия положительного решения требовалось 9 голосов за.

https://ria.ru/20221226/kuleba-1841327844.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, россия, оон, линда томас-гринфилд, сша