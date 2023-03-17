https://ria.ru/20230317/obyski-1858688765.html
На Украине прошли обыски в газораспределительных компаниях олигарха Фирташа
На Украине прошли обыски в газораспределительных компаниях олигарха Фирташа - РИА Новости, 17.03.2023
На Украине прошли обыски в газораспределительных компаниях олигарха Фирташа
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в 14 газораспределительных компаниях, входящих в группу "Региональная газовая... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:43
2023-03-17T18:43
2023-03-17T18:43
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юрий витренко
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нафтогаз украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в 14 газораспределительных компаниях, входящих в группу "Региональная газовая компания" (РГК) украинского олигарха Дмитрия Фирташа, сообщили в пятницу в РГК. "Бюро экономической безопасности и СБУ в рамках расследования уголовного дела по санкции Шевченковского райсуда города Киева провела массовые обыски в 14 газораспределительных компаниях", - говорится в сообщении в РГК в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Как утверждают в компании, утром 17 марта вооруженные сотрудники правоохранительных органов зашли на территорию и в помещения газораспределительных предприятий. Обыски проводились по обвинениям в завладении государственными средствами, которые компания считает надуманными. РГК заявляет, что обыски сопровождались вопиющими нарушениями прав человека и являются способом давления на сотрудников предприятий критической инфраструктуры. "По нашему мнению, уголовное дело, которое стало поводом для обысков, было начато лишь с целью давления на предприятия, которые "Нафтогаз Украины" в лице "Черноморнефтегаза" пытается захватить рейдерским способом", - говорится в сообщении. В январе в компаниях "Харьковгаз" и "Днепрогаз", входящих в группу РГК, сообщили о попытке рейдерского захвата, заявив, что сотрудники "Нафтогаза Украины" пытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении бизнесмена Фирташа еще в июне 2021 года в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ. Украинский бизнесмен, находящийся в Австрии, обвинения отрицал. Эти санкции стали основанием для судебного ареста и передачи ряда операторов газораспределительных сетей группы Фирташа в управление украинского агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Тем не менее тогдашний глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявил, что контроль над операторами газораспределительных сетей, принадлежащих Фирташу, пока не получен, поскольку есть сопротивление со стороны менеджмента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html
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в мире, украина, россия, киев, юрий витренко, служба безопасности украины, нафтогаз украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Юрий Витренко, Служба безопасности Украины, Нафтогаз Украины
На Украине прошли обыски в газораспределительных компаниях олигарха Фирташа
На Украине провели обыски в 14 газораспределительных компаниях олигарха Дмитрия Фирташа