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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:21 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858725291.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска в 19.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:21
2023-03-17T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.30 - населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

Женщина держит на руках кота, пострадавшего в результате обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

Сотрудники Следственного комитета России работают на месте обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

Последствия обстрела Волновахи

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 8

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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