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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 17.03.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска в 19.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:21

2023-03-17T22:21

2023-03-17T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины