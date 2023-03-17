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При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858714598.html
При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей
При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 17.03.2023
При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, девушка получила ранение, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:48
2023-03-17T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, девушка получила ранение, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан – мужчины 1944 и 1962 годов рождения. Ранения получила женщина 1993 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погибли двое мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, девушка получила ранение, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан – мужчины 1944 и 1962 годов рождения. Ранения получила женщина 1993 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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