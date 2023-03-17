https://ria.ru/20230317/obstrel-1858714598.html

При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей

При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей - РИА Новости, 17.03.2023

При обстреле Донецка погибли двое мирных жителей

Двое мирных жителей погибли при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, девушка получила ранение, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:48

2023-03-17T20:48

2023-03-17T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей погибли при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, девушка получила ранение, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан – мужчины 1944 и 1962 годов рождения. Ранения получила женщина 1993 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк)