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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/obstrel-1858626312.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 15.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:39
2023-03-17T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.10 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

Женщина держит на руках кота, пострадавшего в результате обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

Сотрудники Следственного комитета России работают на месте обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

Последствия обстрела Волновахи

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

Здание в Волновахе ДНР, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

Разрушения в Волновахе ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Украинские военные выпустили по Волновахе в понедельник три ракеты из РСЗО (предположительно, из HIMARS).

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Ракеты попали в здание супермаркета в частном секторе.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Здание сильно повреждено, рядом — большая воронка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 8

При обстреле погибли две женщины, еще несколько человек пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Как выяснилось, погибшие были племянницей и тетей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Племянница училась в медицинском колледже, а ее тетя, которой было всего 32 года, работала на скорой помощи.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
7 из 8

Семья переехала в Волноваху из окрестностей Угледара, где идут боевые действия.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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