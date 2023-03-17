Рейтинг@Mail.ru
"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nureev-1858095135.html
"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было
"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было - РИА Новости, 17.03.2023
"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было
В Москве и Уфе проходит Международный культурный проект "Нуреевские сезоны", посвященный легендарному Рудольфу Нурееву – сегодня отмечается 85-летие со дня его... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:22
2023-03-17T16:22
фото
культура
венеция
москва
россия
рудольф нуреев
юрий розум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858090773_0:205:3040:1915_1920x0_80_0_0_9ad149984e738b432df9ef0262ca4954.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве и Уфе проходит Международный культурный проект "Нуреевские сезоны", посвященный легендарному Рудольфу Нурееву – сегодня отмечается 85-летие со дня его рождения. 23 марта к празднованию присоединится Казань. Главные моменты– в фотоленте РИА Новости.
венеция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858090773_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_b97b13a27726fa177edea82a68546dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, венеция, москва, россия, рудольф нуреев, юрий розум
Фото, Культура, Венеция, Москва, Россия, Рудольф Нуреев, Юрий Розум

"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Москве и Уфе проходит Международный культурный проект "Нуреевские сезоны", посвященный легендарному Рудольфу Нурееву – сегодня отмечается 85-летие со дня его рождения. 23 марта к празднованию присоединится Казань. Главные моменты– в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"

Торжественное открытие "Нуреевских сезонов" состоялось 14 марта в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".

На фото – продюсер "Сезонов" Альфия Чеботарева.

Продюсер Альфия Чеботарева даёт интервью во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере.

Торжественное открытие "Нуреевских сезонов" состоялось 14 марта в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".

На фото – продюсер "Сезонов" Альфия Чеботарева.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"
1 из 12
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Гости увидели фотовыставку Аричи Грациано – известного итальянского фотохудожника из Венеции. По счастливой случайности он запечатлел моменты съемок картины с участием Нуреева –"Венеция, карнавал, любовь". Фильм был снят в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки.

Посетительница на выставке фотографа Аричи Грациано во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Гости увидели фотовыставку Аричи Грациано – известного итальянского фотохудожника из Венеции. По счастливой случайности он запечатлел моменты съемок картины с участием Нуреева –"Венеция, карнавал, любовь". Фильм был снят в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Показ фильма "Венеция. Карнавал. Любовь" – главное событие вечера. Долгие годы картина считалась утраченной и не была включена в фильмографию Рудольфа Нуреева.

Посетитель на выставке фотографа Аричи Грациано во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Показ фильма "Венеция. Карнавал. Любовь" – главное событие вечера. Долгие годы картина считалась утраченной и не была включена в фильмографию Рудольфа Нуреева.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

На выставке представлены костюмы, созданные Нуреевым, как модельером, для своего ученика – народного артиста Республики Татарстан Айдара Ахметова.

осетительницы на выставке во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

На выставке представлены костюмы, созданные Нуреевым, как модельером, для своего ученика – народного артиста Республики Татарстан Айдара Ахметова.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Посетительницы на выставке во время торжественного открытия проекта "Нуреевские сезоны" в "Геликон-опере".

Посетительницы на выставке во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Посетительницы на выставке во время торжественного открытия проекта "Нуреевские сезоны" в "Геликон-опере".

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
5 из 12
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

На открытии в Москве выступил пианист, народный артист России Юрий Розум.

Пианист, народный артист России Юрий Розум выступает во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

На открытии в Москве выступил пианист, народный артист России Юрий Розум.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
6 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"

Вечер посетил заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Вечер посетил заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"
7 из 12
© Фото предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"

Актриса Анна Грибкова-Тхостова обратилась к гостям вечера с речью о Нурееве и Аричи, отметив, что фотохудожнику особенно удавались крупные планы, которые выглядят "живописными".

Актриса Анна Грибкова-Тхостова во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Актриса Анна Грибкова-Тхостова обратилась к гостям вечера с речью о Нурееве и Аричи, отметив, что фотохудожнику особенно удавались крупные планы, которые выглядят "живописными".

© Фото предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"
8 из 12
© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова

Сегодня, 17 марта, в день 85-летия танцовщика, "Сезоны" открылись в Уфе. Этот город играл в жизни Нуреева большое значение.

"Здесь он начал заниматься балетом и его заметила Анна Ивановна Удальцова, бывшая балерина Дягилевского балета. Именно она увидела в бедном мальчишке будущего гениального танцовщика. Теперь имя этого мальчика носит хореографический колледж в Уфе", – прокомментировали в пресс-службе "Сезонов".

На выставке во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Сегодня, 17 марта, в день 85-летия танцовщика, "Сезоны" открылись в Уфе. Этот город играл в жизни Нуреева большое значение.

"Здесь он начал заниматься балетом и его заметила Анна Ивановна Удальцова, бывшая балерина Дягилевского балета. Именно она увидела в бедном мальчишке будущего гениального танцовщика. Теперь имя этого мальчика носит хореографический колледж в Уфе", – прокомментировали в пресс-службе "Сезонов".

© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова
9 из 12
© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова

Центром "Сезонов" в Уфе стал Башкирский театр оперы и балета. После открытия руководство театра и приглашенные гости возложили цветы к мемориальной доске.

Выставка во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Центром "Сезонов" в Уфе стал Башкирский театр оперы и балета. После открытия руководство театра и приглашенные гости возложили цветы к мемориальной доске.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова
10 из 12
© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова

В единственном в мире музее, посвященном Нурееву состоялось открытие фотовыставки "Рудольф Нуреев. Возвращение". Экспозиция начинается с серии фотографий из Уфы 1987 года, когда власти СССР разрешили танцовщику на 48 часов повидаться с матерью.

Выставка во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

В единственном в мире музее, посвященном Нурееву состоялось открытие фотовыставки "Рудольф Нуреев. Возвращение". Экспозиция начинается с серии фотографий из Уфы 1987 года, когда власти СССР разрешили танцовщику на 48 часов повидаться с матерью.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова
11 из 12
© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова

Уфимцы смогли увидеть не только редкие экспонаты, связанные с жизнью Нуреева. В музее с приветственной речью выступила почетная гостья – народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, которая поделилась личными воспоминаниями встреч своей семьи с Рудольфом Нуреевым.

Выставка во время торжественного открытия проекта Нуреевские сезоны в Геликон-опере

Уфимцы смогли увидеть не только редкие экспонаты, связанные с жизнью Нуреева. В музее с приветственной речью выступила почетная гостья – народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, которая поделилась личными воспоминаниями встреч своей семьи с Рудольфом Нуреевым.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова
12 из 12
 
КультураФотоВенецияМоскваРоссияРудольф НуреевЮрий Розум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала