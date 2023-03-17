"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было

© Фото : предоставлено пресс-службой "Нуреевских сезонов"/Элина Бакирова

Сегодня, 17 марта, в день 85-летия танцовщика, "Сезоны" открылись в Уфе. Этот город играл в жизни Нуреева большое значение.

"Здесь он начал заниматься балетом и его заметила Анна Ивановна Удальцова, бывшая балерина Дягилевского балета. Именно она увидела в бедном мальчишке будущего гениального танцовщика. Теперь имя этого мальчика носит хореографический колледж в Уфе", – прокомментировали в пресс-службе "Сезонов".