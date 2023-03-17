"Нуреевские сезоны" открылись в Москве и Уфе: как это было

Торжественное открытие "Нуреевских сезонов" состоялось 14 марта в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".
На фото – продюсер "Сезонов" Альфия Чеботарева.
Торжественное открытие "Нуреевских сезонов" состоялось 14 марта в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".
На фото – продюсер "Сезонов" Альфия Чеботарева.
Гости увидели фотовыставку Аричи Грациано – известного итальянского фотохудожника из Венеции. По счастливой случайности он запечатлел моменты съемок картины с участием Нуреева –"Венеция, карнавал, любовь". Фильм был снят в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки.
Гости увидели фотовыставку Аричи Грациано – известного итальянского фотохудожника из Венеции. По счастливой случайности он запечатлел моменты съемок картины с участием Нуреева –"Венеция, карнавал, любовь". Фильм был снят в 1982 году итальянским кинорежиссером Марио Ланфранки.
Показ фильма "Венеция. Карнавал. Любовь" – главное событие вечера. Долгие годы картина считалась утраченной и не была включена в фильмографию Рудольфа Нуреева.
Показ фильма "Венеция. Карнавал. Любовь" – главное событие вечера. Долгие годы картина считалась утраченной и не была включена в фильмографию Рудольфа Нуреева.
На выставке представлены костюмы, созданные Нуреевым, как модельером, для своего ученика – народного артиста Республики Татарстан Айдара Ахметова.
На выставке представлены костюмы, созданные Нуреевым, как модельером, для своего ученика – народного артиста Республики Татарстан Айдара Ахметова.
Посетительницы на выставке во время торжественного открытия проекта "Нуреевские сезоны" в "Геликон-опере".
Посетительницы на выставке во время торжественного открытия проекта "Нуреевские сезоны" в "Геликон-опере".
На открытии в Москве выступил пианист, народный артист России Юрий Розум.
На открытии в Москве выступил пианист, народный артист России Юрий Розум.
Вечер посетил заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.
Вечер посетил заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.
Актриса Анна Грибкова-Тхостова обратилась к гостям вечера с речью о Нурееве и Аричи, отметив, что фотохудожнику особенно удавались крупные планы, которые выглядят "живописными".
Актриса Анна Грибкова-Тхостова обратилась к гостям вечера с речью о Нурееве и Аричи, отметив, что фотохудожнику особенно удавались крупные планы, которые выглядят "живописными".
Сегодня, 17 марта, в день 85-летия танцовщика, "Сезоны" открылись в Уфе. Этот город играл в жизни Нуреева большое значение.
"Здесь он начал заниматься балетом и его заметила Анна Ивановна Удальцова, бывшая балерина Дягилевского балета. Именно она увидела в бедном мальчишке будущего гениального танцовщика. Теперь имя этого мальчика носит хореографический колледж в Уфе", – прокомментировали в пресс-службе "Сезонов".
Сегодня, 17 марта, в день 85-летия танцовщика, "Сезоны" открылись в Уфе. Этот город играл в жизни Нуреева большое значение.
"Здесь он начал заниматься балетом и его заметила Анна Ивановна Удальцова, бывшая балерина Дягилевского балета. Именно она увидела в бедном мальчишке будущего гениального танцовщика. Теперь имя этого мальчика носит хореографический колледж в Уфе", – прокомментировали в пресс-службе "Сезонов".
Центром "Сезонов" в Уфе стал Башкирский театр оперы и балета. После открытия руководство театра и приглашенные гости возложили цветы к мемориальной доске.
Центром "Сезонов" в Уфе стал Башкирский театр оперы и балета. После открытия руководство театра и приглашенные гости возложили цветы к мемориальной доске.
В единственном в мире музее, посвященном Нурееву состоялось открытие фотовыставки "Рудольф Нуреев. Возвращение". Экспозиция начинается с серии фотографий из Уфы 1987 года, когда власти СССР разрешили танцовщику на 48 часов повидаться с матерью.
В единственном в мире музее, посвященном Нурееву состоялось открытие фотовыставки "Рудольф Нуреев. Возвращение". Экспозиция начинается с серии фотографий из Уфы 1987 года, когда власти СССР разрешили танцовщику на 48 часов повидаться с матерью.
Уфимцы смогли увидеть не только редкие экспонаты, связанные с жизнью Нуреева. В музее с приветственной речью выступила почетная гостья – народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, которая поделилась личными воспоминаниями встреч своей семьи с Рудольфом Нуреевым.
Уфимцы смогли увидеть не только редкие экспонаты, связанные с жизнью Нуреева. В музее с приветственной речью выступила почетная гостья – народная артистка РФ, балерина Илзе Лиепа, которая поделилась личными воспоминаниями встреч своей семьи с Рудольфом Нуреевым.