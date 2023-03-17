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Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:33
2023-03-17T22:33
2023-03-17T22:34
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "это абсолютно возмутительно".
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в мире, международный уголовный суд, оон, василий небензя, мария львова-белова, владимир путин, россия
В мире, Международный уголовный суд, ООН, Василий Небензя, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Россия
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина
Постпред при ООН Небензя назвал решение МУС об "аресте" Путина незаконным и возмутительным