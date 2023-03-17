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Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
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22:33 17.03.2023 (обновлено: 22:34 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/nebenzya-1858726404.html
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 17.03.2023
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T22:33
2023-03-17T22:34
в мире
международный уголовный суд
оон
василий небензя
мария львова-белова
владимир путин
россия
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "это абсолютно возмутительно".
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в мире, международный уголовный суд, оон, василий небензя, мария львова-белова, владимир путин, россия
В мире, Международный уголовный суд, ООН, Василий Небензя, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Россия
Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина

Постпред при ООН Небензя назвал решение МУС об "аресте" Путина незаконным и возмутительным

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права.
«
"Мы не признаем решения МУС. Они незаконны", – сказал Небензя.
По его словам, "это абсолютно возмутительно".
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Вчера, 21:41
 
В миреМеждународный уголовный судООНВасилий НебензяМария Львова-БеловаВладимир ПутинРоссия
 
 
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