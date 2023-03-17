https://ria.ru/20230317/nebenzya-1858726404.html

Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина

Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина - РИА Новости, 17.03.2023

Небензя возмутился решением МУС об "аресте" Путина

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T22:33

2023-03-17T22:33

2023-03-17T22:34

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международный уголовный суд

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным и незаконным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда, и любые его решения ничтожны с точки зрения права. По его словам, "это абсолютно возмутительно".

https://ria.ru/20230317/vuchich-1858720096.html

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