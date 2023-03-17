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Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 17.03.2023
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20:17 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nayda-1858711664.html
Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск
Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 17.03.2023
Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:17
2023-03-17T20:17
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Назначить на 5-летний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе.До этого Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск

Президент Путин назначил военным прокурором Объединенной группировки войск Алексея Найду

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииГенерал-майор юстиции Алексей Найда
Генерал-майор юстиции Алексей Найда - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Генерал-майор юстиции Алексей Найда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Назначить на 5-летний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе.
До этого Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.
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