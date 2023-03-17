https://ria.ru/20230317/nayda-1858711664.html

Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск

Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск - РИА Новости, 17.03.2023

Алексей Найда стал военным прокурором Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:17

2023-03-17T20:17

2023-03-17T20:17

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении военным прокурором объединенной группировки войск генерал-майора юстиции Алексея Найду, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Назначить на 5-летний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе.До этого Найда занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

https://ria.ru/20230304/voennye-1855799874.html

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2023

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россия, владимир путин