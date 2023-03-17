https://ria.ru/20230317/nato-1858674348.html

Парламент Венгрии 27 марта проголосует о членстве Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии 27 марта проголосует о членстве Финляндии в НАТО - РИА Новости, 17.03.2023

Парламент Венгрии 27 марта проголосует о членстве Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии проголосует о членстве Финляндии в НАТО 27 марта, о членстве Швеции решение будет принято позже, заявил глава правящей фракции Фидес Мате... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:51

2023-03-17T17:51

2023-03-17T19:42

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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии проголосует о членстве Финляндии в НАТО 27 марта, о членстве Швеции решение будет принято позже, заявил глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш.Он отметил, что Венгрия "не приемлет никакого давления из-за рубежа или со стороны венгерских левых политиков, работающих по иностранному заказу, со стороны НПО или средств массовой информации относительно того, когда, в каком темпе, какие вопросы должен обсуждать парламент и в какие дни он должен голосовать". "Чем большее давление оказывают, чтобы решение было принято быстро, тем более тщательное рассмотрение требуется в каждом случае", - подчеркнул Кочиш.Представители альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия, имеющие 133 места в парламенте из 199, ранее заявили, что поддерживают членство Финляндии и Швеции в НАТО, против выступила правая партия Mi Hazánk, имеющая 6 мест в парламенте из 199. Глава венгерской парламентской делегации в Швеции Чаба Хенде заявил журналистам, что все партии в венгерском национальном собрании, кроме одной, поддерживают вступление страны в НАТО.Ранее предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам состоялось 1 марта, голосование в парламенте Венгрии по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО изначально значилось в расписании на неделе с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что по правилам до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. В четверг в обновленном расписании парламента Венгрии голосование по вопросу расширения НАТО было назначено на неделю с 20 по 25 марта. Президент Венгрии Каталин Новак, находясь с визитом в Праге, заявила чешским журналистам, что, по ее данным, голосование может состояться в мае.В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии, кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны делегации от парламента Венгрии.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230316/finlyandiya-1858258679.html

https://ria.ru/20230317/shvetsiya-1858674655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, финляндия, швеция, нато