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Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов - РИА Новости, 17.03.2023
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14:57 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/nalogi-1858610653.html
Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов
Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов - РИА Новости, 17.03.2023
Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов
Сервисные компании авиационной отрасли России получат налоговые льготы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T14:57
2023-03-17T14:57
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
налоги
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сервисные компании авиационной отрасли России получат налоговые льготы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что на такие операции теперь устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. Также при исчислении налога на прибыль в доходах и расходах не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов. "Зачастую отправка в ремонт комплектующих и возврат их в эксплуатацию требует значительных финансовых и временных затрат. По налоговому законодательству такая услуга считается, как две сделки купли-продажи, поскольку при замене сервисная компания предоставляет авиаперевозчику исправные запчасти, получая от него вышедшие из строя, которые уже после ремонта возвращает в оборот. Сведения о подобной операции должны включаться в налоговую базу, чтобы ее определить, необходимо через независимую экспертизу рассчитать стоимость отремонтированного компонента", - добавил Мишустин. Он заключил, что это позволит поддерживать летную годность авиапарка гражданских самолетов, сохранять транспортную доступность и связность российских регионов.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, налоги
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Налоги
Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов

Мишустин: сервисные компании авиационной отрасли получат налоговые льготы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сервисные компании авиационной отрасли России получат налоговые льготы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Сегодня также рассмотрим законопроект, который позволит снизить издержки сервисных компаний авиационной отрасли, освободим их от уплаты двух налогов. Речь идет об оказании услуги по замене двигателей и других комплектующих гражданских самолетов", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что на такие операции теперь устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. Также при исчислении налога на прибыль в доходах и расходах не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов.
"Зачастую отправка в ремонт комплектующих и возврат их в эксплуатацию требует значительных финансовых и временных затрат. По налоговому законодательству такая услуга считается, как две сделки купли-продажи, поскольку при замене сервисная компания предоставляет авиаперевозчику исправные запчасти, получая от него вышедшие из строя, которые уже после ремонта возвращает в оборот. Сведения о подобной операции должны включаться в налоговую базу, чтобы ее определить, необходимо через независимую экспертизу рассчитать стоимость отремонтированного компонента", - добавил Мишустин.
Он заключил, что это позволит поддерживать летную годность авиапарка гражданских самолетов, сохранять транспортную доступность и связность российских регионов.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияПравительство РФНалоги
 
 
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