https://ria.ru/20230317/nalogi-1858610653.html

Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов

Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов - РИА Новости, 17.03.2023

Сервисные компании авиационной отрасли освободят от двух налогов

Сервисные компании авиационной отрасли России получат налоговые льготы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T14:57

2023-03-17T14:57

2023-03-17T14:57

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733688_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_7a1619776c90eebed1776595eb0cd7b1.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сервисные компании авиационной отрасли России получат налоговые льготы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что на такие операции теперь устанавливается нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость. Также при исчислении налога на прибыль в доходах и расходах не будет учитываться стоимость запасных частей и компонентов. "Зачастую отправка в ремонт комплектующих и возврат их в эксплуатацию требует значительных финансовых и временных затрат. По налоговому законодательству такая услуга считается, как две сделки купли-продажи, поскольку при замене сервисная компания предоставляет авиаперевозчику исправные запчасти, получая от него вышедшие из строя, которые уже после ремонта возвращает в оборот. Сведения о подобной операции должны включаться в налоговую базу, чтобы ее определить, необходимо через независимую экспертизу рассчитать стоимость отремонтированного компонента", - добавил Мишустин. Он заключил, что это позволит поддерживать летную годность авиапарка гражданских самолетов, сохранять транспортную доступность и связность российских регионов.

https://ria.ru/20230316/aktsii-1858363190.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, налоги