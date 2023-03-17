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Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран
Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран - РИА Новости, 17.03.2023
Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в пять миллионов рублей за ликвидацию украинского военного, глумившегося над Кораном, и десять миллионов за взятие... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:01
2023-03-17T20:01
2023-03-17T23:14
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в пять миллионов рублей за ликвидацию украинского военного, глумившегося над Кораном, и десять миллионов за взятие его живым.Он подчеркнул, что не ограничится простым осуждением этого поступка. "За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей", — написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, не имеет значения, когда это произойдет, и кто именно выполнит задачу. Кадыров подчеркнул, что это может быть "взвод, группировка, одиночка или сосед по окопу". Он также назвал осквернившего Коран трусом и предупредил, что наказание настигнет его в любое время в любом месте. Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном. Он пообещал найти их и наказать.
https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран
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