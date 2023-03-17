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Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран - РИА Новости, 17.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 17.03.2023 (обновлено: 23:14 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/nagrada-1858709262.html
Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран
Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран - РИА Новости, 17.03.2023
Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в пять миллионов рублей за ликвидацию украинского военного, глумившегося над Кораном, и десять миллионов за взятие... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:01
2023-03-17T23:14
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в пять миллионов рублей за ликвидацию украинского военного, глумившегося над Кораном, и десять миллионов за взятие его живым.Он подчеркнул, что не ограничится простым осуждением этого поступка. "За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей", — написал Кадыров в Telegram-канале.По его словам, не имеет значения, когда это произойдет, и кто именно выполнит задачу. Кадыров подчеркнул, что это может быть "взвод, группировка, одиночка или сосед по окопу". Он также назвал осквернившего Коран трусом и предупредил, что наказание настигнет его в любое время в любом месте. Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном. Он пообещал найти их и наказать.
https://ria.ru/20230130/kadyrov-1848409513.html
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рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров объявил награду за украинского военного, который сжег Коран

Кадыров пообещал десять миллионов рублей за пленение солдата ВСУ, который сжег Коран

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 17 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в пять миллионов рублей за ликвидацию украинского военного, глумившегося над Кораном, и десять миллионов за взятие его живым.
Он подчеркнул, что не ограничится простым осуждением этого поступка.
"За ликвидацию этой мрази объявляю награду в пять миллионов рублей. За взятие живым — в два раза больше — десять миллионов рублей", — написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, не имеет значения, когда это произойдет, и кто именно выполнит задачу. Кадыров подчеркнул, что это может быть "взвод, группировка, одиночка или сосед по окопу". Он также назвал осквернившего Коран трусом и предупредил, что наказание настигнет его в любое время в любом месте.
Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором украинские военные глумятся над Кораном. Он пообещал найти их и наказать.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)
 
 
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