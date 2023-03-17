https://ria.ru/20230317/myanma-1858636962.html

В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов

В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов - РИА Новости, 17.03.2023

В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов

Туристов из России ждут в Мьянме, прямые рейсы из Москвы будут запущены в сентябре 2023 года, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель компании Myanmar... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:15

2023-03-17T16:15

2023-03-17T16:15

туризм

новости - туризм

мьянма

куда можно лететь

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156081/72/1560817299_0:80:1879:1137_1920x0_80_0_0_ed7f9143f20597aa64bfcf7161e732c7.jpg

МОСКВА, 17 марта - РИА Новости. Туристов из России ждут в Мьянме, прямые рейсы из Москвы будут запущены в сентябре 2023 года, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель компании Myanmar Airways International Чоо Хай. "Русских туристов мы очень ждем в Мьянме. Рады сообщить, что уже совсем скоро впервые запустим прямые авиарейсы два раза в неделю с Россией. Сначала они будет летать из Новосибирска, но уже в сентябре – из Москвы", – сообщил Чоо Хай на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве. Представитель Myanmar Airways International добавил, что авиакомпания выбрала Россию для налаживания прямых рейсов, потому что для Мьянмы отношения с Москвой очень важны, в том числе и с точки зрения национальной независимости. "С Россией у нас прекрасные дипломатические отношения, которым в этом году 75 лет – юбилей. Русских туристов может привлечь культура Мьянмы, ее природа, древние города, и, конечно, кухня. Она у нас особенная, не похожая ни на какую другую", – подчеркнул собеседник агентства. Чоо Хай также уточнил, что за билеты на рейс в Мьянму можно будет расплатиться в рублях, или при желании – в китайских юанях. С Мьянмой действует безвизовый режим пребывании до 60 дней. Также работает бесплатное приложение на русском языке, с помощью которого турист может спланировать поездку, забронировать и оплатить тур или отель.

https://ria.ru/20230316/mozambik-1858257883.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, мьянма, куда можно лететь, туризм