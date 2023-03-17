https://ria.ru/20230317/myanma-1858636962.html
В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов
В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов - РИА Новости, 17.03.2023
В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов
Туристов из России ждут в Мьянме, прямые рейсы из Москвы будут запущены в сентябре 2023 года, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель компании Myanmar... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:15
2023-03-17T16:15
2023-03-17T16:15
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МОСКВА, 17 марта - РИА Новости. Туристов из России ждут в Мьянме, прямые рейсы из Москвы будут запущены в сентябре 2023 года, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель компании Myanmar Airways International Чоо Хай. "Русских туристов мы очень ждем в Мьянме. Рады сообщить, что уже совсем скоро впервые запустим прямые авиарейсы два раза в неделю с Россией. Сначала они будет летать из Новосибирска, но уже в сентябре – из Москвы", – сообщил Чоо Хай на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве. Представитель Myanmar Airways International добавил, что авиакомпания выбрала Россию для налаживания прямых рейсов, потому что для Мьянмы отношения с Москвой очень важны, в том числе и с точки зрения национальной независимости. "С Россией у нас прекрасные дипломатические отношения, которым в этом году 75 лет – юбилей. Русских туристов может привлечь культура Мьянмы, ее природа, древние города, и, конечно, кухня. Она у нас особенная, не похожая ни на какую другую", – подчеркнул собеседник агентства. Чоо Хай также уточнил, что за билеты на рейс в Мьянму можно будет расплатиться в рублях, или при желании – в китайских юанях. С Мьянмой действует безвизовый режим пребывании до 60 дней. Также работает бесплатное приложение на русском языке, с помощью которого турист может спланировать поездку, забронировать и оплатить тур или отель.
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РИА Новости
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новости - туризм, мьянма, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Мьянма, куда можно лететь, Туризм
В Мьянме заявили, что очень ждут российских туристов
Туристов из России ждут в Мьянме, страны скоро свяжут прямые рейсы
МОСКВА, 17 марта - РИА Новости. Туристов из России ждут в Мьянме, прямые рейсы из Москвы будут запущены в сентябре 2023 года, сообщил корреспонденту РИА Новости представитель компании Myanmar Airways International Чоо Хай.
"Русских туристов мы очень ждем в Мьянме. Рады сообщить, что уже совсем скоро впервые запустим прямые авиарейсы два раза в неделю с Россией. Сначала они будет летать из Новосибирска
, но уже в сентябре – из Москвы", – сообщил Чоо Хай на полях Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства в Москве.
Представитель Myanmar Airways International добавил, что авиакомпания выбрала Россию для налаживания прямых рейсов, потому что для Мьянмы отношения с Москвой очень важны, в том числе и с точки зрения национальной независимости.
"С Россией у нас прекрасные дипломатические отношения, которым в этом году 75 лет – юбилей. Русских туристов может привлечь культура Мьянмы, ее природа, древние города, и, конечно, кухня. Она у нас особенная, не похожая ни на какую другую", – подчеркнул собеседник агентства.
Чоо Хай также уточнил, что за билеты на рейс в Мьянму можно будет расплатиться в рублях, или при желании – в китайских юанях. С Мьянмой действует безвизовый режим пребывании до 60 дней. Также работает бесплатное приложение на русском языке, с помощью которого турист может спланировать поездку, забронировать и оплатить тур или отель.
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