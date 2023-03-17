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Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным - РИА Новости, 17.03.2023
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным
Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:36
2023-03-17T20:36
2023-03-17T20:44
международный уголовный суд
россия
мария львова-белова
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 Мар – РИА Новости. Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
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Международный уголовный суд, Россия, Мария Львова-Белова, В мире, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным
Львова-Белова видит в ордере МУС подтверждение отсутствия других способов запугать Россию