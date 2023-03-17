https://ria.ru/20230317/mus-1858713254.html

Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным

Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным - РИА Новости, 17.03.2023

Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным

Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T20:36

2023-03-17T20:36

2023-03-17T20:44

международный уголовный суд

россия

мария львова-белова

в мире

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 Мар – РИА Новости. Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html

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международный уголовный суд, россия, мария львова-белова, в мире, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр