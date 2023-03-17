Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 17.03.2023 (обновлено: 20:44 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/mus-1858713254.html
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным - РИА Новости, 17.03.2023
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным
Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T20:36
2023-03-17T20:44
международный уголовный суд
россия
мария львова-белова
в мире
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777315992_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0ef1dd7d42c75578a960859f5cf4609e.jpg
МОСКВА, 17 Мар – РИА Новости. Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230317/medvedev-1858699517.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777315992_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4f1bab186fcc28a2337c3418092a871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
международный уголовный суд, россия, мария львова-белова, в мире, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Международный уголовный суд, Россия, Мария Львова-Белова, В мире, Украина, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Львова-Белова назвала решение МУС о своем "аресте" странным

Львова-Белова видит в ордере МУС подтверждение отсутствия других способов запугать Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 Мар – РИА Новости. Решение МУС об "аресте" странное - яркое подтверждение того, что у них не осталось никаких других способов запугать страну, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой.
«
"Все это очень странно. Мне кажется, это яркое подтверждение тому, что когда у тебя не осталось никаких других способов запугать стану, ты придумываешь такие совершенно саркастические вещи",, - заявила Львова-Белова в эфире "России 24".
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
Комментируя "инициативу" МУС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса решения МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию этого суда. Он добавил, что любые решения его ничтожны с точки зрения права.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Медведев указал, где следует использовать документ МУС об "аресте" Путина
Вчера, 19:15
 
Международный уголовный судРоссияМария Львова-БеловаВ миреУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала