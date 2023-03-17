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Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023
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18:32 17.03.2023 (обновлено: 19:09 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/mus-1858685461.html
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой
Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T18:32
2023-03-17T19:09
в мире
международный уголовный суд
владимир путин
мария львова-белова
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в распространенном в пятницу заявлении на сайте организации. "Сегодня, 17 марта 2023 года, досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении. В сообщении утверждается, что решение связано с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он отмечал, что на протяжении множества лет ни международные судейские органы, даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обратить внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.
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в мире, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова, россия, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Международный уголовный суд, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой

Не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в распространенном в пятницу заявлении на сайте организации.
"Сегодня, 17 марта 2023 года, досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении. В сообщении утверждается, что решение связано с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он отмечал, что на протяжении множества лет ни международные судейские органы, даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обратить внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.
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В миреМеждународный уголовный судВладимир ПутинМария Львова-БеловаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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