https://ria.ru/20230317/mus-1858685461.html

Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой

Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой - РИА Новости, 17.03.2023

Не признаваемый Россией МУС выдал ордер на "арест" Путина и Львовой-Беловой

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T18:32

2023-03-17T18:32

2023-03-17T19:09

в мире

международный уголовный суд

владимир путин

мария львова-белова

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238390_0:63:2882:1684_1920x0_80_0_0_4fb929b92fd027474e5ab9fb5fc2e216.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в распространенном в пятницу заявлении на сайте организации. "Сегодня, 17 марта 2023 года, досудебная палата II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордеры на арест двух лиц в контексте ситуации на Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в заявлении. В сообщении утверждается, что решение связано с якобы "незаконным вывозом детей" с Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не признает МУС и его юрисдикцию. Он отмечал, что на протяжении множества лет ни международные судейские органы, даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обратить внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе.

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, международный уголовный суд, владимир путин, мария львова-белова, россия, украина, ситуация в днр и лнр