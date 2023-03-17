https://ria.ru/20230317/mq-9-1858615819.html

Отставной генерал считает, что MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока"

Отставной генерал считает, что MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока" - РИА Новости, 17.03.2023

Отставной генерал считает, что MQ-9 мог вести разведку "Турецкого потока"

Упавший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper летал над той частью акватории Черного моря, где пролегает газопровод "Турецкий поток", что косвенно... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T15:07

2023-03-17T15:07

2023-03-17T15:07

безопасность

россия

сергей липовой

офицеры россии

су-27

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Упавший в Черном море американский беспилотник MQ-9 Reaper летал над той частью акватории Черного моря, где пролегает газопровод "Турецкий поток", что косвенно свидетельствует о возможных планах Штатов провести на нем диверсию, считает председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой. "Беспилотник в том районе оказался неслучайно. Он находился там, где по дну Черного моря пролегает трубопровод "Турецкий поток". Это еще раз говорит о том, что Америка не отказывается от тех целей, которые она преследовала в Балтийском море, а сейчас эти цели преследует в акватории Черного моря", - сказал он в пятницу в ходе пресс-конференции "Кому достанется упавший в Черное море американский беспилотник?". По его оценке, разведку в районе "Турецкого потока" можно рассматривать как "новое косвенное свидетельство причастности США к взрыву на "Северных потоках" в Балтийском море". Как сообщало Минобороны России, во вторник утром американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны. Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования. Между тем европейское командование ВС США утверждает, что российский самолет Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды в районе Черного моря.

https://ria.ru/20230317/bespilotnik-1858485543.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей липовой, офицеры россии, су-27, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем