https://ria.ru/20230317/most-1858658962.html
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок - РИА Новости, 17.03.2023
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:26
общество
россия
крымский мост
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок."За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он отметил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей.
https://ria.ru/20230315/molot-1858134874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, крымский мост, владимир путин
Общество, Россия, Крымский мост, Владимир Путин
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок
Путин уверен, что ремонт Крымского моста после теракта завершат в срок