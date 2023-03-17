https://ria.ru/20230317/most-1858658962.html

Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок

Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок - РИА Новости, 17.03.2023

Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:10

2023-03-17T17:10

2023-03-17T17:26

общество

россия

крымский мост

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок."За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он отметил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей.

https://ria.ru/20230315/molot-1858134874.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, крымский мост, владимир путин