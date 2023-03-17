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Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок - РИА Новости, 17.03.2023
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17:10 17.03.2023 (обновлено: 17:26 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/most-1858658962.html
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок - РИА Новости, 17.03.2023
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:10
2023-03-17T17:26
общество
россия
крымский мост
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок."За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Он отметил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей.
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общество, россия, крымский мост, владимир путин
Общество, Россия, Крымский мост, Владимир Путин
Путин уверен, что ремонт Крымского моста завершат в срок

Путин уверен, что ремонт Крымского моста после теракта завершат в срок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что работа по ремонту Крымского моста после теракта будет завершена в срок.
"За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду симферопольский аэропорт, современную трассу "Таврида", конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, что работа будет завершена в срок", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Он отметил, что на мосту уже открыто автомобильное сообщение, идет ремонт железнодорожных путей.
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ОбществоРоссияКрымский мостВладимир Путин
 
 
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