Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега - РИА Новости, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:32 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега
Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:32
2023-03-17T11:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее синоптики сообщали, что высота снежного покрова составляет 31 сантиметр, она постепенно уменьшается из-за положительных температур. "Мощности наших источников водозабора и водохранилищ позволяют принять то количество воды, которое мы ожидаем от таяния снега. Есть резервы. Но система отработана таким образом, что на данном этапе уже потихоньку избыток воды, который может оказаться в водохранилищах, срабатывается для пропуска по руслу Москва-реки", - сказал Бирюков. Он отметил, что комплекс городского хозяйства уже имеет представление, где потенциально могут быть какие-то подтопления, и проводят подготовительную работу.
https://ria.ru/20230317/podgotovka-1858530133.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ

Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее синоптики сообщали, что высота снежного покрова составляет 31 сантиметр, она постепенно уменьшается из-за положительных температур.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Бирюков: подготовка к следующей зиме начнется в Москве с середины апреля
11:29
"Мощности наших источников водозабора и водохранилищ позволяют принять то количество воды, которое мы ожидаем от таяния снега. Есть резервы. Но система отработана таким образом, что на данном этапе уже потихоньку избыток воды, который может оказаться в водохранилищах, срабатывается для пропуска по руслу Москва-реки", - сказал Бирюков.
Он отметил, что комплекс городского хозяйства уже имеет представление, где потенциально могут быть какие-то подтопления, и проводят подготовительную работу.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала