https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html

Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега

Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега - РИА Новости, 17.03.2023

Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега

Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T11:32

2023-03-17T11:32

2023-03-17T11:32

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москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее синоптики сообщали, что высота снежного покрова составляет 31 сантиметр, она постепенно уменьшается из-за положительных температур. "Мощности наших источников водозабора и водохранилищ позволяют принять то количество воды, которое мы ожидаем от таяния снега. Есть резервы. Но система отработана таким образом, что на данном этапе уже потихоньку избыток воды, который может оказаться в водохранилищах, срабатывается для пропуска по руслу Москва-реки", - сказал Бирюков. Он отметил, что комплекс городского хозяйства уже имеет представление, где потенциально могут быть какие-то подтопления, и проводят подготовительную работу.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх