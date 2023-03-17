https://ria.ru/20230317/moskva-1858531296.html
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега - РИА Новости, 17.03.2023
Бирюков: водозабор Москвы позволяет принять всю воду от таявшего снега
Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:32
2023-03-17T11:32
2023-03-17T11:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Ранее синоптики сообщали, что высота снежного покрова составляет 31 сантиметр, она постепенно уменьшается из-за положительных температур. "Мощности наших источников водозабора и водохранилищ позволяют принять то количество воды, которое мы ожидаем от таяния снега. Есть резервы. Но система отработана таким образом, что на данном этапе уже потихоньку избыток воды, который может оказаться в водохранилищах, срабатывается для пропуска по руслу Москва-реки", - сказал Бирюков. Он отметил, что комплекс городского хозяйства уже имеет представление, где потенциально могут быть какие-то подтопления, и проводят подготовительную работу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мощности системы водозабора и водохранилищ Москвы позволяют принять всю воду от таявшего снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее синоптики сообщали, что высота снежного покрова составляет 31 сантиметр, она постепенно уменьшается из-за положительных температур.
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"Мощности наших источников водозабора и водохранилищ позволяют принять то количество воды, которое мы ожидаем от таяния снега. Есть резервы. Но система отработана таким образом, что на данном этапе уже потихоньку избыток воды, который может оказаться в водохранилищах, срабатывается для пропуска по руслу Москва-реки", - сказал Бирюков
.
Он отметил, что комплекс городского хозяйства уже имеет представление, где потенциально могут быть какие-то подтопления, и проводят подготовительную работу.