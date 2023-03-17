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Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР - РИА Новости, 17.03.2023
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23:32 17.03.2023 (обновлено: 23:42 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/morozova-1858732233.html
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР - РИА Новости, 17.03.2023
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:32
2023-03-17T23:42
дарья морозова
оон
донецкая народная республика
в мире
василий небензя
сша
совет безопасности оон
донбасс
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Ранее США предложили провести процедурное голосование по данному вопросу. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались – три страны."Сожалеем, что ряд делегаций выступил сегодня против предложенного нами докладчика. Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса отказывают под надуманными предлогами в праве выступить перед Советом безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20221214/tribunal-1838710294.html
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Дарья Морозова, ООН, Донецкая Народная Республика, В мире, Василий Небензя, США, Совет Безопасности ООН, Донбасс, Россия
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР

Небензя назвал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР Морозовой лицемерием

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Ранее США предложили провести процедурное голосование по данному вопросу. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались – три страны.
"Сожалеем, что ряд делегаций выступил сегодня против предложенного нами докладчика. Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса отказывают под надуманными предлогами в праве выступить перед Советом безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания", - сказал Небензя.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН
14 декабря 2022, 19:11
 
Дарья МорозоваООНДонецкая Народная РеспубликаВ миреВасилий НебензяСШАСовет Безопасности ООНДонбассРоссия
 
 
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