https://ria.ru/20230317/morozova-1858732233.html
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР - РИА Новости, 17.03.2023
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T23:32
2023-03-17T23:32
2023-03-17T23:42
дарья морозова
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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Ранее США предложили провести процедурное голосование по данному вопросу. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались – три страны."Сожалеем, что ряд делегаций выступил сегодня против предложенного нами докладчика. Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса отказывают под надуманными предлогами в праве выступить перед Советом безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20221214/tribunal-1838710294.html
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Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР
Небензя назвал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР Морозовой лицемерием