https://ria.ru/20230317/morozova-1858732233.html

Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР

Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР - РИА Новости, 17.03.2023

Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T23:32

2023-03-17T23:32

2023-03-17T23:42

дарья морозова

оон

донецкая народная республика

в мире

василий небензя

сша

совет безопасности оон

донбасс

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ООН, 17 мар – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами отказ Совбеза заслушать доклад омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Ранее США предложили провести процедурное голосование по данному вопросу. За участие Морозовой были четыре страны, против – восемь, воздержались – три страны."Сожалеем, что ряд делегаций выступил сегодня против предложенного нами докладчика. Видим в этом проявление вопиющего лицемерия и двойных стандартов, когда представителям Донбасса отказывают под надуманными предлогами в праве выступить перед Советом безопасности. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838710294.html

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сша

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