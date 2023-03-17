https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858620743.html
Экс-президент Молдавии заявил протест против переименования госязыка
Экс-президент Молдавии заявил протест против переименования госязыка - РИА Новости, 17.03.2023
Экс-президент Молдавии заявил протест против переименования госязыка
Лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался участвовать в заседаниях парламента в знак протеста против переименования... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:22
2023-03-17T15:22
2023-03-17T15:22
в мире
молдавия
владимир воронин
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался участвовать в заседаниях парламента в знак протеста против переименования государственного языка страны, передает корреспондент РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. "Выступаю против грубого нарушения Конституции страны, осуществляемой депутатами ПДС, в части изменения названия языка, настоящим объявляю в качестве политического протеста о неучастии в работе парламента" , - зачитала декларацию Воронина депутат-коммунист Инга Сибова в пятницу в ходе заседания законодательного собрания, которое транслировалось в социальных сетях в режиме онлайн. После данного выступления Блок коммунистов и социалистов покинули зал заседания. Депутаты другой оппозиционной политсилы – фракция партии "Шор" не присутствовала в парламенте. В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом согласно Конституции страны, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией республики.
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
https://ria.ru/20230303/likvidatsiya-1855743308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир воронин
В мире, Молдавия, Владимир Воронин
Экс-президент Молдавии заявил протест против переименования госязыка
Экс-президент Молдавии Воронин отказался заседать в парламенте в знак языкового протеста
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался участвовать в заседаниях парламента в знак протеста против переименования государственного языка страны, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка
"Выступаю против грубого нарушения Конституции страны, осуществляемой депутатами ПДС, в части изменения названия языка, настоящим объявляю в качестве политического протеста о неучастии в работе парламента" , - зачитала декларацию Воронина депутат-коммунист Инга Сибова в пятницу в ходе заседания законодательного собрания, которое транслировалось в социальных сетях в режиме онлайн.
После данного выступления Блок коммунистов и социалистов покинули зал заседания. Депутаты другой оппозиционной политсилы – фракция партии "Шор" не присутствовала в парламенте.
В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом согласно Конституции страны, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией республики.
Политик предрек ликвидацию молдавской государственности