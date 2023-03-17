Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию
Президент Молдавии Санду заявила, что интеграция в СНГ не способствует развитию республики
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Евразийский вектор и интеграция в СНГ не приносит Молдавии должного развития, страна должна следовать единому европейскому курсу, заявила в пятницу в парламенте президент Молдавии Майя Санду.
В марте прошлого горда Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
"Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что Евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране. ЕС - наш единственный путь. Все остальные варианты - ложь", - сказала Санду на выступлении в парламенте.
В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.