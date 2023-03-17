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Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию - РИА Новости, 17.03.2023
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13:35 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858576275.html
Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию
Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию - РИА Новости, 17.03.2023
Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию
Евразийский вектор и интеграция в СНГ не приносит Молдавии должного развития, страна должна следовать единому европейскому курсу, заявила в пятницу в парламенте РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:35
2023-03-17T13:35
в мире
молдавия
брюссель
украина
майя санду
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Евразийский вектор и интеграция в СНГ не приносит Молдавии должного развития, страна должна следовать единому европейскому курсу, заявила в пятницу в парламенте президент Молдавии Майя Санду. В марте прошлого горда Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. "Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что Евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране. ЕС - наш единственный путь. Все остальные варианты - ложь", - сказала Санду на выступлении в парламенте. В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858570325.html
https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858258271.html
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в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, снг, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Украина, Майя Санду, СНГ, Евросоюз
Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию

Президент Молдавии Санду заявила, что интеграция в СНГ не способствует развитию республики

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Евразийский вектор и интеграция в СНГ не приносит Молдавии должного развития, страна должна следовать единому европейскому курсу, заявила в пятницу в парламенте президент Молдавии Майя Санду.
В марте прошлого горда Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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"Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что Евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране. ЕС - наш единственный путь. Все остальные варианты - ложь", - сказала Санду на выступлении в парламенте.
В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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