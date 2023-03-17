https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858576275.html

Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию

Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию - РИА Новости, 17.03.2023

Президент Молдавии: интеграция в СНГ не способствует развитию

Евразийский вектор и интеграция в СНГ не приносит Молдавии должного развития, страна должна следовать единому европейскому курсу, заявила в пятницу в парламенте РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

2023-03-17T13:35

в мире

молдавия

брюссель

украина

майя санду

снг

евросоюз

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Евразийский вектор и интеграция в СНГ не приносит Молдавии должного развития, страна должна следовать единому европейскому курсу, заявила в пятницу в парламенте президент Молдавии Майя Санду. В марте прошлого горда Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты. "Я призываю все политические силы поддержать вступление Молдавии в ЕС и сделать это безоговорочно. Мы видели все эти годы, что Евразийский вектор, интеграция в СНГ не приносит должного результата и развития стране. ЕС - наш единственный путь. Все остальные варианты - ложь", - сказала Санду на выступлении в парламенте. В зале присутствовали парламентарии правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция бойкотировала заседание законодательного собрания. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858570325.html

https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858258271.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, снг, евросоюз