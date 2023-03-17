https://ria.ru/20230317/moldaviya-1858570325.html
Премьер Румынии выступил за сохранение суверенитета Молдавии
Премьер Румынии выступил за сохранение суверенитета Молдавии - РИА Новости, 17.03.2023
Премьер Румынии выступил за сохранение суверенитета Молдавии
Правительство Румынии выступает за поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии, заявил в пятницу в соцсетях румынский премьер Николае Чукэ,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T13:19
2023-03-17T13:19
2023-03-17T13:19
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Правительство Румынии выступает за поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии, заявил в пятницу в соцсетях румынский премьер Николае Чукэ, комментируя решение официального Кишинева утвердить румынский язык в качестве государственного языка республики. Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. "Приветствуем принятие парламентом в Кишиневе закона, в соответствии с которым румынский язык получает статус официального языка в Молдавии. Я подтверждаю безусловную поддержку, которую Румыния оказывает Молдавии европейском пути, для развития экономики и благополучия всех ее граждан. Таким образом, я вновь заявляю о поддержке правительством Румынии суверенитета, территориальной целостности и стабильности соседнего государства", — написал Чукэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом согласно Конституции страны, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230228/rumyniya-1854868750.html
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в мире, молдавия, румыния, кишинев
В мире, Молдавия, Румыния, Кишинев
Премьер Румынии выступил за сохранение суверенитета Молдавии
Премьер Румынии Чукэ выступил за сохранение суверенитета и целостности Молдавии
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Правительство Румынии выступает за поддержку суверенитета и территориальной целостности Молдавии, заявил в пятницу в соцсетях румынский премьер Николае Чукэ, комментируя решение официального Кишинева утвердить румынский язык в качестве государственного языка республики.
Парламент Молдавии в четверг голосами 58 депутатов одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
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"Приветствуем принятие парламентом в Кишиневе закона, в соответствии с которым румынский язык получает статус официального языка в Молдавии. Я подтверждаю безусловную поддержку, которую Румыния оказывает Молдавии европейском пути, для развития экономики и благополучия всех ее граждан. Таким образом, я вновь заявляю о поддержке правительством Румынии суверенитета, территориальной целостности и стабильности соседнего государства", — написал Чукэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом согласно Конституции страны, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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