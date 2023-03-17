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Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют - РИА Новости, 17.03.2023
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11:01 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/modernizatsiya-1858519298.html
Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют
Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют - РИА Новости, 17.03.2023
Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют
Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области будет модернизирован до конца 2024 года, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:01
2023-03-17T11:01
астраханская область
казахстан
россия
виталий савельев
игорь бабушкин
росгранстрой
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области будет модернизирован до конца 2024 года, сообщает администрация губернатора региона. Контрольно-пропускной пункт "Караузек " - основной в Астраханской области пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. "Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют до конца 2024 года. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с руководителем "Росгранстрой" Геннадием Безлобенко", - говорится в сообщении. Стороны согласовали график реконструкции инфраструктуры, а также приняли решение работать в ускоренном темпе. "Мы будем прилагать усилия, чтобы выполнить работы максимально быстро", - подчеркнул Безлобенко. Предполагается, что на объект строители выйдут уже в сентябре текущего года после завершения проектирования. По словам руководителя "Росгранстрой", подрядчик и техника уже готовы приступать к работам. Со своей стороны Астраханская область выполнила обязательства по предоставлению в безвозмездное пользование учреждения земельных участков для расширения строительной площади. В ходе встречи также поднимался вопрос недостроенных объектов, находящихся на территории автомобильного пункта пропуска. Перспективы их строительства глава региона обсудит с акимом Атырауской области во время визита в Казахстан. Соглашение о реконструкции автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Караузек, расположенного на территории Астраханской области, было подписано министром транспорта РФ Виталием Савельевым и губернатором области Игорем Бабушкиным на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Объект особо важен, учитывая прохождение через территорию региона международного транспортного коридора "Север - Юг".
https://ria.ru/20230309/gruzooborot-1856794467.html
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астраханская область, казахстан, россия, виталий савельев, игорь бабушкин, росгранстрой
Астраханская область, Казахстан, Россия, Виталий Савельев, Игорь Бабушкин, Росгранстрой
Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют

Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют в 2024 году

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramПункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана
Пункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Пункт пропуска Караузек на границе России и Казахстана. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - РИА Новости. Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области будет модернизирован до конца 2024 года, сообщает администрация губернатора региона.
Контрольно-пропускной пункт "Караузек " - основной в Астраханской области пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан.
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"Автомобильный пункт пропуска Караузек в Астраханской области модернизируют до конца 2024 года. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с руководителем "Росгранстрой" Геннадием Безлобенко", - говорится в сообщении.
Стороны согласовали график реконструкции инфраструктуры, а также приняли решение работать в ускоренном темпе. "Мы будем прилагать усилия, чтобы выполнить работы максимально быстро", - подчеркнул Безлобенко.
Предполагается, что на объект строители выйдут уже в сентябре текущего года после завершения проектирования. По словам руководителя "Росгранстрой", подрядчик и техника уже готовы приступать к работам.
Со своей стороны Астраханская область выполнила обязательства по предоставлению в безвозмездное пользование учреждения земельных участков для расширения строительной площади.
В ходе встречи также поднимался вопрос недостроенных объектов, находящихся на территории автомобильного пункта пропуска. Перспективы их строительства глава региона обсудит с акимом Атырауской области во время визита в Казахстан.
Соглашение о реконструкции автомобильного грузо-пассажирского постоянного многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Караузек, расположенного на территории Астраханской области, было подписано министром транспорта РФ Виталием Савельевым и губернатором области Игорем Бабушкиным на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Объект особо важен, учитывая прохождение через территорию региона международного транспортного коридора "Север - Юг".
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Астраханская областьКазахстанРоссияВиталий СавельевИгорь БабушкинРосгранстрой
 
 
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