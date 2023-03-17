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"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео - РИА Новости, 17.03.2023
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03:57 17.03.2023 (обновлено: 10:56 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/medved-1858470382.html
"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео
"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео - РИА Новости, 17.03.2023
"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео
Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили видео с фотоловушки, на нем проснувшийся после спячки гималайский медведь "танцует" у дерева, сообщает... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T03:57
2023-03-17T10:56
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили видео с фотоловушки, на нем проснувшийся после спячки гималайский медведь "танцует" у дерева, сообщает учреждение. "Видео с гималайским (белогрудым) медведем-танцором получено в нацпарке "Земля леопарда". Фотоловушка поймала момент с проснувшимся после зимней спячки хищником, который ритмично трется о ствол дерева, оставляя свое первое в этом году "сообщение" на меточном дереве", — говорится в сообщении.По данным специалистов, медведь оставляет запаховую метку на пихте цельнолистной — это естественное поведение для крупных хищников, так в том числе они разминают конечности.Также на видео гималайский медведь почесывает морду — трется о кору носом, щекой, встает на задние лапы, "обнимает" дерево. По данным ученых, подобные материалы позволяют изучать поведенческие особенности животных.Ранее это меточное дерево попало на знаменитую фотографию Сергея Горшкова с амурским тигром, "обнимающим" пихту. Кадр был признан лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.На "Земле леопарда" обитает два вида медведей — бурый и гималайский. Нацпарк является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае, у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
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приморский край, китай, россия
Приморский край, Китай, Россия, Хорошие новости
"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео

Ученые нацпарка "Земля леопарда" получили видео "танца" гималайского медведя после спячки

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГималайский медведь
Гималайский медведь - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гималайский медведь. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили видео с фотоловушки, на нем проснувшийся после спячки гималайский медведь "танцует" у дерева, сообщает учреждение.
"Видео с гималайским (белогрудым) медведем-танцором получено в нацпарке "Земля леопарда". Фотоловушка поймала момент с проснувшимся после зимней спячки хищником, который ритмично трется о ствол дерева, оставляя свое первое в этом году "сообщение" на меточном дереве", — говорится в сообщении.
По данным специалистов, медведь оставляет запаховую метку на пихте цельнолистной — это естественное поведение для крупных хищников, так в том числе они разминают конечности.
Также на видео гималайский медведь почесывает морду — трется о кору носом, щекой, встает на задние лапы, "обнимает" дерево. По данным ученых, подобные материалы позволяют изучать поведенческие особенности животных.
Ранее это меточное дерево попало на знаменитую фотографию Сергея Горшкова с амурским тигром, "обнимающим" пихту. Кадр был признан лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.
На "Земле леопарда" обитает два вида медведей — бурый и гималайский. Нацпарк является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае, у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
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