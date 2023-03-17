https://ria.ru/20230317/medved-1858470382.html

"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео

"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео - РИА Новости, 17.03.2023

"Танец" проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео

Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили видео с фотоловушки, на нем проснувшийся после спячки гималайский медведь "танцует" у дерева, сообщает... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T03:57

2023-03-17T03:57

2023-03-17T10:56

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили видео с фотоловушки, на нем проснувшийся после спячки гималайский медведь "танцует" у дерева, сообщает учреждение. "Видео с гималайским (белогрудым) медведем-танцором получено в нацпарке "Земля леопарда". Фотоловушка поймала момент с проснувшимся после зимней спячки хищником, который ритмично трется о ствол дерева, оставляя свое первое в этом году "сообщение" на меточном дереве", — говорится в сообщении.По данным специалистов, медведь оставляет запаховую метку на пихте цельнолистной — это естественное поведение для крупных хищников, так в том числе они разминают конечности.Также на видео гималайский медведь почесывает морду — трется о кору носом, щекой, встает на задние лапы, "обнимает" дерево. По данным ученых, подобные материалы позволяют изучать поведенческие особенности животных.Ранее это меточное дерево попало на знаменитую фотографию Сергея Горшкова с амурским тигром, "обнимающим" пихту. Кадр был признан лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.На "Земле леопарда" обитает два вида медведей — бурый и гималайский. Нацпарк является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае, у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.

https://ria.ru/20230228/fima-1854913439.html

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приморский край, китай, россия