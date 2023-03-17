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В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества
В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества - РИА Новости, 17.03.2023
В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества
Семеро жителей Томской области предстанут перед судом за хищение электроэнергии на 24 миллиона рублей для работы назаконного криптомайнингового центра, сообщает РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T07:21
2023-03-17T07:21
2023-03-17T07:21
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Семеро жителей Томской области предстанут перед судом за хищение электроэнергии на 24 миллиона рублей для работы назаконного криптомайнингового центра, сообщает в пятницу прокуратура региона. По данным ведомства, с июня 2019 года по апрель 2022 года индивидуальный предприниматель для незаконного подключения к энергоснабжению нескольких помещений, оборудованных техникой для добычи криптовалюты, а также здания гостиницы создал организованную группу, в деятельность которой вовлек своих знакомых. "Обвиняемые осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабель и подключили трансформаторы и силовые установки к линиям электропередач, а также следили за работой энергопотребляющего оборудования, обеспечивая его постоянное функционирование. В результате безучетного потребления электрической энергии ресурсоснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 24 миллионов рублей", - сообщили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в ближайшее время направят для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.
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томск, томская область, россия, происшествия
Томск, Томская область, Россия, Происшествия
В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества
В Томске будут судить владельцев майнинг-ферм за кражу электричества на 24 миллиона рублей
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Семеро жителей Томской области предстанут перед судом за хищение электроэнергии на 24 миллиона рублей для работы назаконного криптомайнингового центра, сообщает в пятницу прокуратура региона.
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"Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей в возрасте от 28 до 66 лет. Они обвиняются по пунктам "а", "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с июня 2019 года по апрель 2022 года индивидуальный предприниматель для незаконного подключения к энергоснабжению нескольких помещений, оборудованных техникой для добычи криптовалюты, а также здания гостиницы создал организованную группу, в деятельность которой вовлек своих знакомых.
"Обвиняемые осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабель и подключили трансформаторы и силовые установки к линиям электропередач, а также следили за работой энергопотребляющего оборудования, обеспечивая его постоянное функционирование.
В результате безучетного потребления электрической энергии ресурсоснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 24 миллионов рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
Уголовное дело в ближайшее время направят для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.
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