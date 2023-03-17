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В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества

В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества - РИА Новости, 17.03.2023

В Томске будут судить организаторов майнинг-фермы за кражу электричества

Семеро жителей Томской области предстанут перед судом за хищение электроэнергии на 24 миллиона рублей для работы назаконного криптомайнингового центра, сообщает РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T07:21

2023-03-17T07:21

2023-03-17T07:21

томск

томская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Семеро жителей Томской области предстанут перед судом за хищение электроэнергии на 24 миллиона рублей для работы назаконного криптомайнингового центра, сообщает в пятницу прокуратура региона. По данным ведомства, с июня 2019 года по апрель 2022 года индивидуальный предприниматель для незаконного подключения к энергоснабжению нескольких помещений, оборудованных техникой для добычи криптовалюты, а также здания гостиницы создал организованную группу, в деятельность которой вовлек своих знакомых. "Обвиняемые осуществили незаконные врезки в электрическую сеть, проложили кабель и подключили трансформаторы и силовые установки к линиям электропередач, а также следили за работой энергопотребляющего оборудования, обеспечивая его постоянное функционирование. В результате безучетного потребления электрической энергии ресурсоснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 24 миллионов рублей", - сообщили в надзорном ведомстве. Уголовное дело в ближайшее время направят для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.

https://ria.ru/20230303/mayning-1855698435.html

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томск, томская область, россия, происшествия