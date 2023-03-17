https://ria.ru/20230317/mariupol-1858560537.html
В пригороде Мариуполя задержали подозреваемого в пособничестве ВСУ
В пригороде Мариуполя задержали подозреваемого в пособничестве ВСУ - РИА Новости, 17.03.2023
В пригороде Мариуполя задержали подозреваемого в пособничестве ВСУ
Спецназ Росгвардии в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, подозреваемого в пособничестве украинским войскам, сообщили... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T12:51
2023-03-17T12:51
2023-03-17T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, подозреваемого в пособничестве украинским войскам, сообщили в пресс-службе ведомства. "Бойцы спецподразделения войск национальной гвардии в ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в пособничестве украинским националистам", - рассказали в ведомстве. В Росгвардии отметили, что по оперативной информации, полученной от взаимодействующих структур Донецкой Народной Республики, задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск. Росгвардейцы проверили дом и хозпостройки на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ. "Свою военную форму и документы подозреваемый успел уничтожить, а средства индивидуальной защиты спрятал", - добавили в ведомстве. Задержанного передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины
В пригороде Мариуполя задержали подозреваемого в пособничестве ВСУ
Росгвардейцы задержали в пригороде Мариуполя подозреваемого в пособничестве ВСУ