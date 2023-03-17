https://ria.ru/20230317/mariupol-1858541872.html
В Мариуполь поступило российское оборудование для отделения новорожденных
В Мариуполь поступило российское оборудование для отделения новорожденных - РИА Новости, 17.03.2023
В Мариуполь поступило российское оборудование для отделения новорожденных
Крупная партия нового российского медицинского оборудования для роддомов поступила в городскую больницу №2 Мариуполя в ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T11:57
2023-03-17T11:57
2023-03-17T11:57
мариуполь
донецкая народная республика
здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Крупная партия нового российского медицинского оборудования для роддомов поступила в городскую больницу №2 Мариуполя в ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости. "Мы получили оборудование для оснащения нашего отделения новорожденных, отделения реанимации интенсивной терапии новорождённых. Сейчас мы ждем техника, который поможет нам разобраться с этим оборудованием и запустить его в эксплуатацию, то есть уже оказывать с помощью него квалифицированную помощь", - рассказала РИА Новости акушер-гинеколог высшей категории, и.о. главного врача городской больницы №2 Мариуполя Светлана Бунакова. По ее словам, получены специальные неонатальные кроватки, а также транспортные кюветы, "которые необходимы для транспортировки тяжелых детей из операционной в отделение, либо куда-то в другое учреждение, где будет оказана, например, высокотехнологичная помощь этому ребенку". "Надеемся, что благодаря этому оборудованию мы сможем спасти не одну жизнь наших маленьких пациентов", - отметила собеседница агентства. На данный момент городская больница №2 является единственным учреждением в Мариуполе, которое в своем составе имеет все необходимые подразделения для оказания родовспомогательный помощи. "К нам поступают беременные и роженицы от Бердянска до Донецка. И мы сейчас имеем в своем составе отделение патологии беременности и отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных, акушерское отделение - то есть все те отделения, благодаря которым женщины смогут у нас получить высококвалифицированную помощь при родах. Мы сейчас отказываем весь спектр акушерско-гинекологической помощи. Так же в нашем составе есть гинекологическое отделение где выполняется полный спектр гинекологических операций, включая малоинвазивные вмешательства", - сообщила руководитель больницы. Бунакова рассказала, что в настоящее время медучреждение "практически стопроцентно обеспечено медикаментами". "Практически все позиции, даже по достаточно дорогостоящим препаратам, у нас закрыты. Это прежде всего препараты по оказанию помощи недоношенным новорожденным. То есть мы все (медикаменты) имеем в наличии. Мы в полном объеме проводим необходимую вакцинацию в родильном отделении. То есть это прививки БЦЖ, вакцины и прививки от гепатита Б. Это все у нас проводится. Все медикаменты есть", - отметила она. И.о. главврача подчеркнула, что женщины сами ничего не приобретают. "Это все мы им предоставляем в рамках клинических рекомендаций, стандартов оказания медицинской помощи. Абсолютно бесплатно", - сообщила Бунакова. Руководитель больницы также рассказала, что медучреждение готовится перейти на общероссийские стандарты оплаты труда.
https://realty.ria.ru/20230228/minstroy-1854780935.html
https://ria.ru/20230308/mariupol-1856526292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, здоровье - общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Здоровье - Общество
В Мариуполь поступило российское оборудование для отделения новорожденных
В больницу Мариуполя поступило российское оборудование для отделения новорожденных
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Крупная партия нового российского медицинского оборудования для роддомов поступила в городскую больницу №2 Мариуполя в ДНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы получили оборудование для оснащения нашего отделения новорожденных, отделения реанимации интенсивной терапии новорождённых. Сейчас мы ждем техника, который поможет нам разобраться с этим оборудованием и запустить его в эксплуатацию, то есть уже оказывать с помощью него квалифицированную помощь", - рассказала РИА Новости акушер-гинеколог высшей категории, и.о. главного врача городской больницы №2 Мариуполя Светлана Бунакова.
По ее словам, получены специальные неонатальные кроватки, а также транспортные кюветы, "которые необходимы для транспортировки тяжелых детей из операционной в отделение, либо куда-то в другое учреждение, где будет оказана, например, высокотехнологичная помощь этому ребенку". "Надеемся, что благодаря этому оборудованию мы сможем спасти не одну жизнь наших маленьких пациентов", - отметила собеседница агентства.
На данный момент городская больница №2 является единственным учреждением в Мариуполе, которое в своем составе имеет все необходимые подразделения для оказания родовспомогательный помощи.
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"К нам поступают беременные и роженицы от Бердянска
до Донецка
. И мы сейчас имеем в своем составе отделение патологии беременности и отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных, акушерское отделение - то есть все те отделения, благодаря которым женщины смогут у нас получить высококвалифицированную помощь при родах. Мы сейчас отказываем весь спектр акушерско-гинекологической помощи. Так же в нашем составе есть гинекологическое отделение где выполняется полный спектр гинекологических операций, включая малоинвазивные вмешательства", - сообщила руководитель больницы.
Бунакова рассказала, что в настоящее время медучреждение "практически стопроцентно обеспечено медикаментами". "Практически все позиции, даже по достаточно дорогостоящим препаратам, у нас закрыты. Это прежде всего препараты по оказанию помощи недоношенным новорожденным. То есть мы все (медикаменты) имеем в наличии. Мы в полном объеме проводим необходимую вакцинацию в родильном отделении. То есть это прививки БЦЖ, вакцины и прививки от гепатита Б. Это все у нас проводится. Все медикаменты есть", - отметила она.
И.о. главврача подчеркнула, что женщины сами ничего не приобретают. "Это все мы им предоставляем в рамках клинических рекомендаций, стандартов оказания медицинской помощи. Абсолютно бесплатно", - сообщила Бунакова.
Руководитель больницы также рассказала, что медучреждение готовится перейти на общероссийские стандарты оплаты труда.
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