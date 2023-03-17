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Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек
Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек - РИА Новости, 17.03.2023
Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек
Число погибших из-за тропического циклона "Фредди" в Малави возросло до 326, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T00:45
2023-03-17T00:45
2023-03-17T05:40
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число погибших из-за тропического циклона "Фредди" в Малави возросло до 326, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу.Ранее говорилось о 225 погибших и более 700 пострадавших."Со вчерашнего дня число погибших в результате этого стихийного бедствия выросло с 225 до 326, число перемещенных лиц увеличилось вдвое до 183 159", - заявил Чаквера. Чаквера подвергался критике из-за того, что не торопился вернуться из зарубежного турне, когда на страну обрушился циклон. Президент в понедельник объявил о введении режима стихийного бедствия в Южной провинции, пребывая в Дохе на саммите наименее развитых стран. В среду Чаквера объявил две недели национального траура в связи с жертвами из-за циклона "Фредди" в стране.
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малави, доха, в мире
Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек
AFP: в Малави число погибших из-за тропического циклона "Фредди" возросло до 326 человек