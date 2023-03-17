https://ria.ru/20230317/malavi-1858463240.html

Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек

Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек - РИА Новости, 17.03.2023

Число жертв циклона "Фредди" в Малави возросло до 326 человек

Число погибших из-за тропического циклона "Фредди" в Малави возросло до 326, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T00:45

2023-03-17T00:45

2023-03-17T05:40

малави

доха

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857621796_551:0:2000:815_1920x0_80_0_0_6a3dac1f153a33d2006f01f61f53752a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Число погибших из-за тропического циклона "Фредди" в Малави возросло до 326, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу.Ранее говорилось о 225 погибших и более 700 пострадавших."Со вчерашнего дня число погибших в результате этого стихийного бедствия выросло с 225 до 326, число перемещенных лиц увеличилось вдвое до 183 159", - заявил Чаквера. Чаквера подвергался критике из-за того, что не торопился вернуться из зарубежного турне, когда на страну обрушился циклон. Президент в понедельник объявил о введении режима стихийного бедствия в Южной провинции, пребывая в Дохе на саммите наименее развитых стран. В среду Чаквера объявил две недели национального траура в связи с жертвами из-за циклона "Фредди" в стране.

https://ria.ru/20230222/tsiklon-1853730015.html

малави

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

малави, доха, в мире