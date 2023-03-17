https://ria.ru/20230317/makhachkala-1858648744.html

Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке

Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке - РИА Новости, 17.03.2023

Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке

Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов наградил почетной грамотой жителя города Виталия Ивлева, за спасение людей при пожаре в... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T16:42

2023-03-17T16:42

2023-03-17T16:42

республика дагестан

махачкала

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов наградил почетной грамотой жителя города Виталия Ивлева, за спасение людей при пожаре в многоэтажном доме, сообщает мэрия столицы Дагестана.В январе в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как мужчина взбирается через окна в квартиры жилого дома, чтобы вытащить людей из горящих квартир.По информации республиканского МЧС, Ивлев спас ребенка и женщину из горящей многоэтажки до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Он поднялся по водосточной трубе и решеткам на третий этаж и спас ребенка из горящей квартиры. После этого Виталий вновь забрался к окну и помог женщине - матери малыша.Ранее за героизм и мужество глава МЧС России поручил представить жителя Махачкалы к ведомственной награде.Как сообщали в МЧС, 26 января в Махачкале из-за высокого давления газа произошел пожар одновременно в 10 квартирах. Возгорания произошли в кухонных помещениях и в кратчайшие сроки были потушены.

https://ria.ru/20230304/zvanie-1855861192.html

махачкала

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика дагестан, махачкала