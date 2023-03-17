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Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке - РИА Новости, 17.03.2023
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16:42 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/makhachkala-1858648744.html
Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке
Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке - РИА Новости, 17.03.2023
Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке
Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов наградил почетной грамотой жителя города Виталия Ивлева, за спасение людей при пожаре в... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T16:42
2023-03-17T16:42
республика дагестан
махачкала
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов наградил почетной грамотой жителя города Виталия Ивлева, за спасение людей при пожаре в многоэтажном доме, сообщает мэрия столицы Дагестана.В январе в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как мужчина взбирается через окна в квартиры жилого дома, чтобы вытащить людей из горящих квартир.По информации республиканского МЧС, Ивлев спас ребенка и женщину из горящей многоэтажки до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Он поднялся по водосточной трубе и решеткам на третий этаж и спас ребенка из горящей квартиры. После этого Виталий вновь забрался к окну и помог женщине - матери малыша.Ранее за героизм и мужество глава МЧС России поручил представить жителя Махачкалы к ведомственной награде.Как сообщали в МЧС, 26 января в Махачкале из-за высокого давления газа произошел пожар одновременно в 10 квартирах. Возгорания произошли в кухонных помещениях и в кратчайшие сроки были потушены.
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республика дагестан, махачкала
Республика Дагестан, Махачкала

Мэр Махачкалы наградил мужчину, спасшего людей из пожара в многоэтажке

© Фото : официальный сайт главы города МахачкалыИсполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов
Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© Фото : официальный сайт главы города Махачкалы
Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов наградил почетной грамотой жителя города Виталия Ивлева, за спасение людей при пожаре в многоэтажном доме, сообщает мэрия столицы Дагестана.
В январе в соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как мужчина взбирается через окна в квартиры жилого дома, чтобы вытащить людей из горящих квартир.
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По информации республиканского МЧС, Ивлев спас ребенка и женщину из горящей многоэтажки до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Он поднялся по водосточной трубе и решеткам на третий этаж и спас ребенка из горящей квартиры. После этого Виталий вновь забрался к окну и помог женщине - матери малыша.
Ранее за героизм и мужество глава МЧС России поручил представить жителя Махачкалы к ведомственной награде.
Как сообщали в МЧС, 26 января в Махачкале из-за высокого давления газа произошел пожар одновременно в 10 квартирах. Возгорания произошли в кухонных помещениях и в кратчайшие сроки были потушены.
 
Республика ДагестанМахачкала
 
 
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