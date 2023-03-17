https://ria.ru/20230317/magadan-1858475163.html
В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега
В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега - РИА Новости, 17.03.2023
В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега
Месячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели, при этом в пятницу на побережье региона пришел очередной циклон – четвертый за неделю, сообщила... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T06:21
2023-03-17T06:21
2023-03-17T10:05
магадан
японское море
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МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. Месячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели, при этом в пятницу на побережье региона пришел очередной циклон – четвертый за неделю, сообщила РИА Новости ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП "Колымское УГМС" Марина Балдина. Ранее коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность. Трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли для проезда из-за нулевой видимости. Ученикам второй смены школ города разрешили не посещать занятия. "В Магадане выпал 21 миллиметр осадков, в Талоне - 43 миллиметра осадков. Что составило месячную норму для марта. Значительно увеличилась высота снежного покрова. В Магадане - 27 сантиметров, в Талоне - на 36 сантиметров. Это жители Магадана уже ощутили", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что снег в Магадане продолжит идти до конца недели. С понедельника погода наладится и резко похолодает.
https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html
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Снегопад в Магадане
Магадан засыпает снегом. С понедельника уже выпала мартовская норма осадков, трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли из-за нулевой видимости, а в нескольких округах объявлена лавинная опасность. Синоптики обещают снегопад до 20 марта, а потом резко похолодает.
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магадан, японское море
В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега
В Магадане с начала текущей недели выпала месячная норма снега
МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. Месячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели, при этом в пятницу на побережье региона пришел очередной циклон – четвертый за неделю, сообщила РИА Новости ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП "Колымское УГМС" Марина Балдина.
Ранее коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря
. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность. Трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли для проезда из-за нулевой видимости. Ученикам второй смены школ города разрешили не посещать занятия.
"В Магадане выпал 21 миллиметр осадков, в Талоне - 43 миллиметра осадков. Что составило месячную норму для марта. Значительно увеличилась высота снежного покрова. В Магадане - 27 сантиметров, в Талоне - на 36 сантиметров. Это жители Магадана уже ощутили", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что снег в Магадане продолжит идти до конца недели. С понедельника погода наладится и резко похолодает.
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега