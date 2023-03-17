https://ria.ru/20230317/magadan-1858475163.html

В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега

В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега - РИА Новости, 17.03.2023

В Магадане с начала недели выпала месячная норма снега

Месячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели, при этом в пятницу на побережье региона пришел очередной циклон – четвертый за неделю, сообщила... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T06:21

2023-03-17T06:21

2023-03-17T10:05

магадан

японское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858496306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_347fec5207807f737cb7f9805a7748bc.jpg

МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. Месячная норма снега выпала в Магадане с начала текущей недели, при этом в пятницу на побережье региона пришел очередной циклон – четвертый за неделю, сообщила РИА Новости ведущий синоптик отдела метеопрогнозов ФГУП "Колымское УГМС" Марина Балдина. Ранее коммунальные службы Магадана перешли на усиленный режим работы в связи с пришедшей в регион чередой снежных циклонов из Японского моря. В Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность. Трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли для проезда из-за нулевой видимости. Ученикам второй смены школ города разрешили не посещать занятия. "В Магадане выпал 21 миллиметр осадков, в Талоне - 43 миллиметра осадков. Что составило месячную норму для марта. Значительно увеличилась высота снежного покрова. В Магадане - 27 сантиметров, в Талоне - на 36 сантиметров. Это жители Магадана уже ощутили", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что снег в Магадане продолжит идти до конца недели. С понедельника погода наладится и резко похолодает.

https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html

магадан

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Снегопад в Магадане Магадан засыпает снегом. С понедельника уже выпала мартовская норма осадков, трассу Магадан-Балаганное-Талон закрыли из-за нулевой видимости, а в нескольких округах объявлена лавинная опасность. Синоптики обещают снегопад до 20 марта, а потом резко похолодает. 2023-03-17T06:21 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магадан, японское море