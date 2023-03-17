https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html

Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля

Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля - РИА Новости, 17.03.2023

Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля

В межсезонье на российских дорогах появляется много луж. Чем они опасны для автомобиля и как правильно преодолевать такие препятствия, объяснил в интервью радио РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T02:10

2023-03-17T02:10

2023-03-17T02:10

авто

максим ракитин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В межсезонье на российских дорогах появляется много луж. Чем они опасны для автомобиля и как правильно преодолевать такие препятствия, объяснил в интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин.Качество дорожного покрытия иногда заметно ухудшается за зиму. Осадки и резкие колебания температуры воздуха могут приводить к образованию ухабов и рытвин. С наступлением весны эти ямы наполняются талой водой, в результате водителю сложно оценить их глубину, отметил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.Острые края выбоины могут испортить шины, а вода губительна для электрооборудования и электронных систем автомобиля, продолжил автоэксперт."Можно сильно навредить электронике и электрике автомобиля. У многих машин, например, блок предохранителя располагается под капотом, причем в не самых удачных местах, вода может попасть туда снизу, и это очень вредно для автомобиля", – пояснил Ракитин.Кроме того, вода может вывести из строя двигатель, добавил он."Гидроудар от лужи – это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадет в двигатель, тот отправится на помойку", – предупредил Ракитин.Автоэксперт рекомендует проезжать по лужам с максимально низкой скоростью. Если позволяет дорожная обстановка, лучше просто остановиться, выйти из машины и исследовать водную преграду с помощью какого-нибудь подручного средства, считает он."Если вы один на дороге, можно взять условную палку с обочины и посмотреть, глубоко ли уходит лужа, заодно можно попытаться исследовать ее дно", – предложил Ракитин.При более оживленном движении можно понаблюдать, до какой отметки доходит вода у тех машин, которые едут перед вами, и сопоставить глубину лужи с размерами вашего автомобиля, советует автоэксперт."Ватерлиния проходит по ступицам колес. Как правило, люди, форсируя водные преграды, отмечают для себя середину колесного диска, там обычно декоративные накладки с логотипом производителя. Еще можно в качестве ватерлинии для себя отметить место соединения порогов с дверьми", – уточнил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html

https://ria.ru/20200815/1575814279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, максим ракитин