https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html
Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля
Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля - РИА Новости, 17.03.2023
Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля
В межсезонье на российских дорогах появляется много луж. Чем они опасны для автомобиля и как правильно преодолевать такие препятствия, объяснил в интервью радио РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T02:10
2023-03-17T02:10
2023-03-17T02:10
авто
максим ракитин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В межсезонье на российских дорогах появляется много луж. Чем они опасны для автомобиля и как правильно преодолевать такие препятствия, объяснил в интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин.Качество дорожного покрытия иногда заметно ухудшается за зиму. Осадки и резкие колебания температуры воздуха могут приводить к образованию ухабов и рытвин. С наступлением весны эти ямы наполняются талой водой, в результате водителю сложно оценить их глубину, отметил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.Острые края выбоины могут испортить шины, а вода губительна для электрооборудования и электронных систем автомобиля, продолжил автоэксперт."Можно сильно навредить электронике и электрике автомобиля. У многих машин, например, блок предохранителя располагается под капотом, причем в не самых удачных местах, вода может попасть туда снизу, и это очень вредно для автомобиля", – пояснил Ракитин.Кроме того, вода может вывести из строя двигатель, добавил он."Гидроудар от лужи – это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадет в двигатель, тот отправится на помойку", – предупредил Ракитин.Автоэксперт рекомендует проезжать по лужам с максимально низкой скоростью. Если позволяет дорожная обстановка, лучше просто остановиться, выйти из машины и исследовать водную преграду с помощью какого-нибудь подручного средства, считает он."Если вы один на дороге, можно взять условную палку с обочины и посмотреть, глубоко ли уходит лужа, заодно можно попытаться исследовать ее дно", – предложил Ракитин.При более оживленном движении можно понаблюдать, до какой отметки доходит вода у тех машин, которые едут перед вами, и сопоставить глубину лужи с размерами вашего автомобиля, советует автоэксперт."Ватерлиния проходит по ступицам колес. Как правило, люди, форсируя водные преграды, отмечают для себя середину колесного диска, там обычно декоративные накладки с логотипом производителя. Еще можно в качестве ватерлинии для себя отметить место соединения порогов с дверьми", – уточнил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html
https://ria.ru/20200815/1575814279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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авто, максим ракитин
Эксперт объяснил, чем опасны лужи для автомобиля
Автоэксперт Ракиткин предупредил об опасности гидроудара при проезде лужи на машине
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В межсезонье на российских дорогах появляется много луж. Чем они опасны для автомобиля и как правильно преодолевать такие препятствия, объяснил в интервью радио Sputnik автоэксперт Максим Ракитин.
Качество дорожного покрытия иногда заметно ухудшается за зиму. Осадки и резкие колебания температуры воздуха могут приводить к образованию ухабов и рытвин. С наступлением весны эти ямы наполняются талой водой, в результате водителю сложно оценить их глубину, отметил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.
«
"Любая лужа опасна тем, что мы не знаем ее глубины, не знаем, что находится на ее дне. Там может быть большая выбоина или яма, а мы видим только поверхность. Когда мы заезжаем в лужу, особенно на большой скорости, – это лотерея", – сказал он.
Острые края выбоины могут испортить шины, а вода губительна для электрооборудования и электронных систем автомобиля, продолжил автоэксперт.
"Можно сильно навредить электронике и электрике автомобиля. У многих машин, например, блок предохранителя располагается под капотом, причем в не самых удачных местах, вода может попасть туда снизу, и это очень вредно для автомобиля", – пояснил Ракитин.
Кроме того, вода может вывести из строя двигатель, добавил он.
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"Гидроудар от лужи – это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадет в двигатель, тот отправится на помойку", – предупредил Ракитин.
Автоэксперт рекомендует проезжать по лужам с максимально низкой скоростью. Если позволяет дорожная обстановка, лучше просто остановиться, выйти из машины и исследовать водную преграду с помощью какого-нибудь подручного средства, считает он.
"Если вы один на дороге, можно взять условную палку с обочины и посмотреть, глубоко ли уходит лужа, заодно можно попытаться исследовать ее дно", – предложил Ракитин.
При более оживленном движении можно понаблюдать, до какой отметки доходит вода у тех машин, которые едут перед вами, и сопоставить глубину лужи с размерами вашего автомобиля, советует автоэксперт.
"Ватерлиния проходит по ступицам колес. Как правило, люди, форсируя водные преграды, отмечают для себя середину колесного диска, там обычно декоративные накладки с логотипом производителя. Еще можно в качестве ватерлинии для себя отметить место соединения порогов с дверьми", – уточнил Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.
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