https://ria.ru/20230317/kupon-1858508536.html

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах - РИА Новости, 17.03.2023

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:38

2023-03-17T10:38

2023-03-17T10:38

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 8,9 миллиарда рублей (эквивалент 117,2 миллиона долларов). "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.

https://ria.ru/20230316/dividendy-1858353948.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)