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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах - РИА Новости, 17.03.2023
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10:38 17.03.2023
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Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах - РИА Новости, 17.03.2023
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах
Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:38
2023-03-17T10:38
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 8,9 миллиарда рублей (эквивалент 117,2 миллиона долларов). "Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство. Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

Минфин полностью выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2023 и 2043 годах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2023 и 2043 годах, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпускам в общей сумме 8,9 миллиарда рублей (эквивалент 117,2 миллиона долларов).
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.
Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня 2022 года перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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