https://ria.ru/20230317/ktrv-1858469688.html
Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении
Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении - РИА Новости, 17.03.2023
Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении
В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T03:18
2023-03-17T03:18
2023-03-17T10:35
александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)
нпо машиностроения
брамос
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/33/1524923393_22:0:1172:647_1920x0_80_0_0_e3079e90cc5fd84b48b49cb1d9d253e7.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае принятия соответствующего политического решения, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.Бирюлин привел в качестве примера совместное российско-индийское предприятие по разработке и производству семейства сверхзвуковых ракет "Брамос", индийские партнеры, по его словам, "достаточно глубоко вошли в эту тематику"."У них есть своя программа, которая согласована с нами. Эта программа реализуется", - добавил Бирюлин.В августе 2022 года в интервью РИА Новости замгендиректора "НПО Машиностроения" (входит в КТРВ) и содиректор СП "Брамос" с российской стороны Александр Максичев сообщал, что создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов."НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 году на базе ГНПЦ "Звезда-Стрела" и включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.
https://ria.ru/20230316/siriya-1858189786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/33/1524923393_166:0:1029:647_1920x0_80_0_0_d7a2d6b56fd9b7eb55035aa613103ecb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), нпо машиностроения, брамос, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность
Александр Максичев (содиректор "Брамос" с российской стороны), НПО Машиностроения, Брамос, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Безопасность
Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении
Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае принятия соответствующего политического решения, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.
«
"Вопрос о том, насколько мы готовы передать эти новые технологии нашим друзьям, тем, кто с нами дружит и является нашими не какими-то, а настоящими партнерами. Это решение политическое. Если будет такое решение, я думаю, что мы найдем возможность передать эти технологии", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Бирюлин привел в качестве примера совместное российско-индийское предприятие по разработке и производству семейства сверхзвуковых ракет "Брамос", индийские партнеры, по его словам, "достаточно глубоко вошли в эту тематику".
"У них есть своя программа, которая согласована с нами. Эта программа реализуется", - добавил Бирюлин.
В августе 2022 года в интервью РИА Новости замгендиректора "НПО Машиностроения"
(входит в КТРВ) и содиректор СП "Брамос" с российской стороны Александр Максичев
сообщал, что создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов.
"НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон".
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 году на базе ГНПЦ "Звезда-Стрела" и включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.
Асад ответил на вопрос о возможном размещении гиперзвуковых ракет в Сирии