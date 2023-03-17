https://ria.ru/20230317/ktrv-1858469688.html

Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении

Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении - РИА Новости, 17.03.2023

Эксперт: экспорт гиперзвуковых технологий возможен при политическом решении

В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T03:18

2023-03-17T03:18

2023-03-17T10:35

александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)

нпо машиностроения

брамос

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

безопасность

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не исключают возможность передачи в будущем гиперзвуковых технологий дружественным странам в случае принятия соответствующего политического решения, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора КТРВ Константин Бирюлин.Бирюлин привел в качестве примера совместное российско-индийское предприятие по разработке и производству семейства сверхзвуковых ракет "Брамос", индийские партнеры, по его словам, "достаточно глубоко вошли в эту тематику"."У них есть своя программа, которая согласована с нами. Эта программа реализуется", - добавил Бирюлин.В августе 2022 года в интервью РИА Новости замгендиректора "НПО Машиностроения" (входит в КТРВ) и содиректор СП "Брамос" с российской стороны Александр Максичев сообщал, что создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов."НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 году на базе ГНПЦ "Звезда-Стрела" и включает ряд предприятий, производящих высокоэффективные ракеты, управляемые бомбы и комплексы вооружения воздушного, наземного, морского базирования. Является ведущим холдингом российского ВПК, специализирующимся на разработке гиперзвукового оружия.

https://ria.ru/20230316/siriya-1858189786.html

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александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), нпо машиностроения, брамос, тактическое ракетное вооружение (корпорация), безопасность